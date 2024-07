【リボルテック アメイジング・ヤマグチ デスストローク Ver.1.5】2025年5月 発売予定価格:9,900円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ デスストローク Ver.1.5」を2025年5月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、価格は9,900円。

本製品は、「DCユニバース」より軍の超人兵士計画によって付与された不死身の超回復力と、戦場で積んだ経験による技術・戦術により、最強のアサシンと呼ばれる「デスストローク」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」で商品化したもの。2019年1月に発売した「アメイジング・ヤマグチ デスストローク」からバージョンアップした商品となる。

棍、二刀流の剣、アサルトライフルに拳銃手榴弾、ナイフと、幅広い凶器・兵器が付属しており、さらにVer1.5では、主役タイトルのコミックで鍛冶の神ヘパイストスから与えられた魔剣「ゴッドキラー」が新規造形で追加している。

コミック版のデザインをベースにしたアーマーは、メタリックな塗装が逞しく引き締まった筋肉を浮かび上がらせる迫力の仕上りで、胴体の両サイドを分割、脛に関節を追加するなど、実際の人体を超えた関節ギミックによりデフォルメされたアクションポーズも表現できる山口式可動で、多彩な武装を使いこなす戦いぶりを楽しむことができる。

また通販サイト「海洋堂オンラインストア」などの直営店で購入すると、限定特典として新規造形の顔パーツ「憤怒顔」が追加で付属する。

「リボルテック アメイジング・ヤマグチ デスストローク Ver.1.5」

海洋堂直営店限定特典「顔パーツ『憤怒顔』」

サイズ:全高 約170mm 素材:PVC、ABS、POM 付属品ゴッドキラーx2ゴッドキラー専用鞘x1ゴッドキラー専用エフェクトx2オプションフェイスx1オプションハンドx4棍棒x1拳銃x1ライフルx1刀x2鞘×2手榴弾x2ナイフx1武器保持パーツ×1ライフル保持パーツ×1棍棒保持パーツ×1ディスプレイスタンド×1

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements

(C) & (TM) DC. (s25)

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。