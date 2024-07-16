このサイズ感とポート構成は至高。Ankerの小型万能充電器が6,000円切っちゃった #Amazonプライムデー
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の「Amazonプライムデー」が2024年7月16日（火）〜7月17日（水）の2日間にわたり開催中。
現在、最大出力67Wかつ、3ポートを搭載した、コンパクトな充電器「Prime Wall Charger」や充電器の機能も搭載した1台3役こなせるモバイルバッテリー「Power Bank（30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル）」など、Anker（アンカー）の充電器や多機能電源タップがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2024年7月16日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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最大出力67Wかつ、3ポートを搭載した、Ankerの「Prime Wall Charger」が29％オフとお得！
Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)
8,490円
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Anker Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN) (ブラック)
9,990円
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スマホからPCまでこれ1台で急速充電できるAnkerの小型充電器「Nano II 65W」がお買い得！
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
4,490円
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Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト)
1,690円
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Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) (充電器 USB-C)【USB PD 対応/PSE技術基準適合/PPS規格対応】MacBook Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ホワイト)
2,790円
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1台3役こなせるAnkerのモバイルバッテリー「Power Bank（30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル）」が25％オフ！
Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (5000mAh 22.5W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 (ブラック)
5,990円
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Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) / 小型 モバイルバッテリー / 5000mAh 30W出力 / コンセント一体型/USB Power Delivery/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合 (ブラック)
5,490円
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6台同時充電できるAnkerのサイコロ型電源タップ「PowerExtend（6-in-1）」がお得な価格で販売中！
Anker PowerExtend (6-in-1)(USBタップ 電源タップ AC差込口 USB-Cポート USB-Aポート) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応/コンパクトサイズ】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
2,190円
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Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 【独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 2ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック）
14,990円
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Anker 615 USB Power Strip (GaNPrime 65W)（電源タップ AC差込口 2口 USB-C 2ポート USB-A 1ポート 延長コード 0.9m）【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応】 iPhone iPad Pro MacBook Pro Android 各種 その他機器対応（ホワイト）
6,990円
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マグネット式ワイヤレス充電対応の3-in-1充電器。 Ankerの「MagGo Wireless Charging Station （Foldable 3-in-1）」がお買い得
Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) Qi2対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 iPhone MagSafe対応 15 / 14 / 13ブラック
14,990円
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Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Stand) Qi2対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 MagSafe対応 iPhone 15 / 14 / 13 ブラック
12,990円
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Anker PowerWave Magnetic Pad Lite（マグネット式ワイヤレス充電器） iPhone 15 / 14シリーズ ホワイト
2,490円
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「Amazonプライムデー」は、7月17日23時59分まで開催中！
Source：Amazonプライムデー