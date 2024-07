東京上野にある「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」に、夏季限定のアフタヌーンティーが登場!

ムースに好きなキャラクターが選べるプチハニトーなどをのせた、夏限定のアフタヌーンティースタンドです☆

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「サマーガーデン アフタヌーンティー」

価格:3,300円/1名

発売日:2024年7月24日(水)

内容:

アフタヌーン上段(スイーツ)・選べるムースのプチハニトー・プディング&グレープフルーツゼリー・レモンカスタードとバナナのミルクレープ・桃ソースのレアチーズケーキ・チョコクランチアフタヌーン下段(お食事)・コーンスープ・本日のサラダ・スコーン 〜マンゴーソース&サマーホイップ〜

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェに、夏にピッタリなアフタヌーンティーが登場!

プチハニトーのムースは、好きなキャラクターを選ぶことができます。

選べるキャラクターは「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」「ハンギョドン」「リトルツインスターズ」です。

ひとりにつき、スタンド1台で提供されるアフタヌーンティー。

上段のスイーツは、夏らしいさわやかな色味の「プディング&グレープフルーツゼリー」や「レモンカスタードとバナナのミルクレープ」などが並びます。

下段には、コーンスープやサラダなどのお食事メニューをレイアウト。

スイーツもお食事も見た目も楽しめる、夏限定のアフタヌーンティーです☆

※グループで来店する場合、中学生以上の方の人数分のご注文が必須となります

※来店の際、別途ドリンクプランの注文が必須となります

好きなキャラクターのムースを選べるプチハニトーで、見た目も楽しめる夏限定のアフタヌーンティー。

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェの「サマーガーデン アフタヌーンティー」は、2024年7月24日(水)より発売です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハローキティたちのムースを選べる!サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「サマーガーデン アフタヌーンティー」 appeared first on Dtimes.