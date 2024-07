【ルック】ドルチェ&ガッバーナが男性用高級仕立服「アルタ サルトリア コレクション」を発表

ドルチェ&ガッバーナは、2024年7月1日から3日(現地時間)にかけて、イタリアのサルデーニャ島で、アルタ モーダ コレクション(女性用高級仕立服)、アルタ サルトリア コレクション(男性用高級仕立服)、アルタ ジョイエッレリア コレクション(ハイジュエリー)を発表しました。Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbanaアルタ サルトリア コレクションは、サルデーニャ島の豊かな伝統文化を体現しています。インスピレーションのもととなったのは、サルデーニャ島の伝統行事である聖エフィジオ祭(Festival of Sant’Efisio)とサルデーニャのフォークロアです。

Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbanaプチポワン、かぎ針編み、刺繍でつくり上げられた美しい花のモチーフ。職人の手仕事により緻密なディテールが施されたモアレ、レース、ベルベットなどといったラグジュアリーなファブリックを使用し、このコレクションはハンドメイドによるクラフツマンシップの時代を超える美しさを讃えています。Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbana伝統的な手織り機で織られた “pibiones”(ピオビオーネと呼ばれるブドウの房のモチーフ)をはじめ、サルデーニャ島に受け継がれる職人技の伝統と卓越した織物技術にオマージュを捧げています。“Mamoiada”(マモイアーダ - サルデーニャ島の村)のカーニバルに登場する “Mamuthones”(マムトネス)が着用する “mastruca”(マストルカ) と呼ばれる厚手のウールコートなど、羊飼いの伝統的な衣装にも敬意を評しています。Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbana職人技が結集された至高のコレクションは、時代を超える歴史とクラフツマンシップの物語を伝え、全110ルックが発表されました。Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&GabbanaPhotographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&GabbanaPhotographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&GabbanaPhotographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&GabbanaPhotographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbana#DolceGabbana#ドルチェガッバーナ#DGAltaSartoriaお問い合わせ:ドルチェ&ガッバーナ ジャパン電話 : 03-6833-6099www.dolcegabbana.com