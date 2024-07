【ローソン:「『艦これ』コラボキャンペーン2024夏」】7月23日より開催予定

ローソンは、「『艦これ』コラボキャンペーン2024夏」を7月23日より開催する。

本コラボは「艦隊これくしょん -艦これ-」とのコラボキャンペーンで、対象商品を購入するとローソン限定の描き下ろし「艦娘公式クリアファイル」がもらえる企画やおまけ付きお菓子、限定アイテムの販売が実施される。

「艦娘公式クリアファイル」は対象のお菓子を3点購入すると1枚もらえるキャンペーンとなっている。ラインナップには「榛名」、「伊400」、「Commandant Teste」、「大淀」の4種類。

また、オリジナル菓子として「イトウ製菓 パリッツェルシリーズ」2種が7月23日より順次発売する。価格は各737円。コラボパッケージ仕様となっており、「艦娘特製 夏缶バッジ」が1個入っている。種類は各10種類。

