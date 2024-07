今年も長野県松本市アルプス公園にて9月28日(土)・29日(日)に開催される野外音楽フェス『りんご音楽祭2024』の第7弾出演アーティスト16組が発表された。

出演アーティスト第7弾(五十音順)

Adee.A

川辺素(ミツメ)

KIKI(from タイ)

C.O.S.A.

淺堤 Shallow Levée(from 台湾)

THREE1989

仙人掌

環ROY

CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN

田我流

Dos Monos

Paledusk

馬念先 Ma NianXian(from 台湾)

モノンクル

Yasei Collective(feat. Special guests)

百合花 Lilium(from 台湾)



また、9月29日(日)には、台湾文化センターのバックアップにより、台湾インディーズ専門ステージ“ROMANTIC TAIWAN STAGE”が登場。台湾のフェスやライブハウスを賑わせる、要注目な3組の台湾アーティストが出演する。

■馬念先 Ma NianXian

台湾のシンガーソングライター兼俳優。 1997年にファンクロックバンド、糯米糰(スティッキーライス)のメンバーとしてデビューし、バンドのセカンドアルバム『ザ バードキング』でアジアでの名声を高め、現在はソロで活動。台湾のシティポップ・レジェンド。

■淺堤 Shallow Levée

淺堤 Shallow Levée(シャロウ・レヴィー)は、台湾南部高雄出身のオルタナティブ・フォークバンド。台湾語の創作を積極的に行い、台湾ならではの情景が浮かぶポップソングを歌うバンドとして国内外で評価の高いバンド。

■百合花 Lilium

台湾の伝統音楽を幅広く習得した鬼才林奕碩率いる3ピースバンド。伝統音楽の要素をファンクやソウルなどと見事に融合させる。2022年には台湾最大の音楽アワード金曲奨にて最優秀台湾語アルバム賞を受賞。









『りんご音楽祭』公式HPでは一部出演アーティストの出演日を公開中。なお、アーティスト発表は今後も続いていくとのこと。

現在、イープラスほか各プレイガイドで通し入場券・1日入場券が発売中。キャンプサイト券、休憩広場券、駐車場の駐車券は引き続きローソンチケットでの販売となる。