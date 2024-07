ベルメゾンが展開する「Disney Fantasy Shop(ディズニー ファンタジー ショップ)」に、8月3日の「はちみつの日」を記念した、オリジナルの「くまのプーさん」グッズ4種が登場!

さらに、「がんばり屋さんに、プーさんを。」をコンセプトに、いつもがんばるすべての方に「くまのプーさん」グッズで疲れを癒してほしいという想いを込めたキャンペーンも開催されます☆

ディズニー ファンタジー ショップ「はちみつの日」記念「くまのプーさん」グッズ

発売日:2024年7月16日(火)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ベルメゾンが展開する「Disney Fantasy Shop(ディズニー ファンタジー ショップ)」にて販売されている、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」グッズ。

今回、8月3日の「はちみつの日」を記念して、メイクボックス、スツール、ショルダーバッグ、長財布の4種が登場しました。

さらに、癒しをチャージして、こころもからだも元気になる「プー活」を応援するキャンペーンも開催。

コンセプトは「がんばり屋さんに、プーさんを。」です。

いつもがんばるすべての方に「くまのプーさん」グッズで疲れを癒してほしいという想いを込めて、缶ミラープレゼントなど、「プー活応援キャンペーン」と「はちみつプライス」2つのキャンペーンが実施されます☆

メイクボックス「くまのプーさん」

価格:15,900円(税込)

ハニーポットをイメージしたメイクボックス。

様々な表情をした「くまのプーさん」がデザインされた、思わず笑顔になるメイクボックスです。

ミラー付きで、収納スペースもたっぷり。

置いておくだけでもかわいいデザインのインテリアグッズです。

折りたためる収納スツール「くまのプーさん」

価格:4,990円(税込)

はちみつが溢れたようなデザインのスツール。

各面に、異なるデザインが施されています。

小物を収納できるだけでなく、椅子としても使えるので、リビングなどでも活躍するディズニーグッズです。

スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ「くまのプーさん」

価格:2,990円(税込)

スマートフォンを収納できるポケット付きのショルダーバッグ。

お財布なども入れることができる、ちょっとしたお出かけに便利なファッションアイテムです。

たくさんのポケットがついた機能的なデザインもポイントです☆

アップリケ長財布「くまのプーさん」

価格:6,990円(税込)

はちみつから覗き込むような表情の「くまのプーさん」がデザインされた長財布。

「くまのプーさん」のサイドには、ハニーポットもあしらわれています。

収納スペースもたっぷりで、機能性に優れた長財布です。

プー活応援キャンペーン

応募期間 :2024年7月16日(火)〜7月29日(月)23:59

応募方法 :期間中にベルメゾンネットにて対象グッズを1点以上購入された方に、缶ミラー5種類から1個をプレゼント

期間中、ベルメゾンネットでDisney Fantasy Shopの対象グッズを購入された方限定で、缶ミラーをゲットできるキャンペーンが開催されます。

「がんばり屋さんに、プーさんを。」をコンセプトに、いつもがんばるすべての方に「くまのプーさん」グッズで疲れを癒してほしいという想いが込められたキャンペーンです。

缶バッジには、花束を抱えた「くまのプーさん」や

ペンシルタッチで描かれた、様々なポーズの「くまのプーさん」

カトラリーを両手に持ち、パーティーを楽しむ姿や

お友だち「ピグレット」と一緒に手をたたく姿、

きりっとした表情が印象的な全5種類のデザインで展開されます。

※景品の数には限りがあります

※先着順のため景品が無くなり次第、終了となります

※5種類の中からランダムで1個プレゼントされます

「はちみつプライス」キャンペーン

期間:2024年7月30日(火)〜2024年8月5日(月)23:59

「はちみつの日」にちなんだ「はちみつプライス」キャンペーンを7月30日より実施。

期間中「くまのプーさん」グッズが最大38%OFF(みつばち)のセール価格で購入することができます☆

DFS東京駅店・グランデュオ蒲田店 店舗限定イベント

期間:2024年7月23日(火)〜

開催店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ東京駅店・グランデュオ蒲田店

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップに東京駅店、グランデュオ蒲田店に期間限定で「くまのプーさん」のコーナーが登場!

マグネット付きキャンディ缶(税込1,290円)などの店舗限定グッズも販売される予定です。

8月3日の「はちみつの日」にちなんで、「くまのプーさん」のグッズが登場。

キャンペーンや店舗限定イベントも開催されます。

「はちみつの日」記念「くまのプーさん」グッズは、ベルメゾン ディズニーファンタジーショップにて販売中です☆

