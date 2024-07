トム・クルーズ主演、『ミッション:インポッシブル8(仮題)』に新キャストが発表された。米が報じている。

このたび発表された新キャストは、アジア系アメリカ人の俳優・声優として知られるステファン・オヨン。ゲーム「Marvel's Spider-Man」シリーズのマーティン・リー / ミスター・ネガティブ役の声優を務めたほか、『ボーダーライン』(2015)や『ジョン・ウィック:パラベラム』(2019)、『ツイスターズ』(2024年8月1日公開)などに出演している。

また、ファイト・コーディネーターとしてのキャリアも長く、これまでに『47RONIN』(2013)や『イコライザー』(2014)『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』(2015)などのハリウッド作品に参加。キアヌ・リーブスやデンゼル・ワシントン、アダム・ドライバーといった俳優に指導を行ってきた。

ステファン・オヨンが演じる役柄は不明。物語の詳細も定かでないが、前作『デッドレコニング』で展開された戦いがクライマックスを迎えることになると思われる。武術を極めアクションに精通したオヨンはトム演じるイーサン・ハントの敵か、味方か……。

本作にはトムをはじめ、ベンジー役のサイモン・ペッグ、ルーサー役のヴィング・レイムス、グレース役のヘイリー・アトウェルらが揃って続投。ほか、キトリッジ役のヘンリー・ツェニーやCIA捜査官コンビのブリッグス&トガを演じたシェー・ウィガム&グレッグ・ターザン・デイヴィス、パリス役のポム・クレメンティエフらも復帰する。

新たな顔ぶれも続々と発表済み。現時点で、「テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく」(2020-)のハンナ・ワディンガム、『アントマン&ワスプ クアントマニア』(2023)のケイティ・オブライエン、『アイアンクロー』(2023)のホルト・マッキャラニー、「THE LAST OF US」(2023-)のニック・オファーマン、『アルバートの人生』(2011)のジャネット・マクティア、「セヴェランス」(2022-)トラメル・ティルマンの参加が判明している。

英ロンドンで行われてきた撮影も佳境に差し掛かっているようで、7月上旬にはベンジー役のサイモン・ペッグが自身のクランクアップをばかり。さらなる続報を待ちたいところだ。

『ミッション:インポッシブル』シリーズ第8作は、2025年5月23日US公開。

Source:

The post first appeared on .