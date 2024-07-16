LE SSERAFIMカフェ「LE SSERAFIM SPECIAL CAFE 2024」全国5都市で メンバーを選べるデザート＆撮り下ろしグッズも
【女子旅プレス＝2024/07/16】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のテーマカフェ「LE SSERAFIM SPECIAL CAFE 2024 ‘Nostalgic Moments’」が、東京・大阪・愛知・福岡・宮城5都市6会場で、2024年7月31日（水）より順次期間限定でオープンする。
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KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAEの5人から成るLE SSERAFIM。同グループの名前を冠した今回のカフェは、懐かしさを感じるレトロをイメージ。
ブランチプレートや魚介と野菜入りのクリームスープパスタなどのフード、好きなメンバーを選べるデザート、メンバーごとに異なるフルーツがのった爽やかなフルーツレモネードなどのオリジナルメニューを用意した。
その他オリジナルアイテムとして、撮り下ろし写真を楽しめるアクリルキーホルダーやアクリルスタンドなどのアイテムから、メンバー手書きイラストをデザインに落とし込んだアイテムまで、豊富にラインナップ。
さらに事前予約者限定特典の「オリジナルチケットカード（ランダム5種）」に加え、デザート注文特典の「メンバーメッセージカード（全5種）」やドリンク注文特典の「オリジナル紙コースター（全5種）」が1品につき1枚プレゼントされる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜開催概要＞
■東京／渋谷：BOX cafe＆spaceSHIBUYA109渋谷店／2024年8月1日（木）〜9月8日（日）
東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階
■東京／渋谷：BOX cafe＆spaceGEMS渋谷店／2024年8月22日（木）〜9月29日（日）
東京都渋谷区渋谷3丁目27−11GEMS渋谷3階
■大阪／梅田：BOX cafe＆spaceKITTE大阪1号店／2024年7月31日（水）〜9月23日（月・祝）
大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号
■愛知／名古屋：BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店／2024年8月8日（木）〜9月16日（月・祝）
愛知県名古屋市中区栄 3-6-1 ラシック地下1階
■福岡／博多：BOX cafe＆space博多マルイ店／2024年9月12日（木）〜10月20日（日）
福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号 博多マルイ3階
■宮城：BALLER:S イオンモール新利府店／2024年9月5日（木）〜9月29日（日）
宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2階
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◆「LE SSERAFIM SPECIAL CAFE」5都市でオープン
KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAEの5人から成るLE SSERAFIM。同グループの名前を冠した今回のカフェは、懐かしさを感じるレトロをイメージ。
その他オリジナルアイテムとして、撮り下ろし写真を楽しめるアクリルキーホルダーやアクリルスタンドなどのアイテムから、メンバー手書きイラストをデザインに落とし込んだアイテムまで、豊富にラインナップ。
さらに事前予約者限定特典の「オリジナルチケットカード（ランダム5種）」に加え、デザート注文特典の「メンバーメッセージカード（全5種）」やドリンク注文特典の「オリジナル紙コースター（全5種）」が1品につき1枚プレゼントされる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜開催概要＞
■東京／渋谷：BOX cafe＆spaceSHIBUYA109渋谷店／2024年8月1日（木）〜9月8日（日）
東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階
■東京／渋谷：BOX cafe＆spaceGEMS渋谷店／2024年8月22日（木）〜9月29日（日）
東京都渋谷区渋谷3丁目27−11GEMS渋谷3階
■大阪／梅田：BOX cafe＆spaceKITTE大阪1号店／2024年7月31日（水）〜9月23日（月・祝）
大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号
■愛知／名古屋：BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店／2024年8月8日（木）〜9月16日（月・祝）
愛知県名古屋市中区栄 3-6-1 ラシック地下1階
■福岡／博多：BOX cafe＆space博多マルイ店／2024年9月12日（木）〜10月20日（日）
福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号 博多マルイ3階
■宮城：BALLER:S イオンモール新利府店／2024年9月5日（木）〜9月29日（日）
宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2階
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