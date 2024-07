10月12日(土)~13日(日)に富士山麓 朝霧アリーナで開催されるキャンプインフェス『It’s a beautiful day~Camp in ASAGIRI JAM 2024』(以下、朝霧JAM)の出演アーティスト第2弾が発表された。

<第2弾ラインナップ>

安部勇磨 / 荒谷翔大 / CARIBOU / CHARLOTTE DAY WILSON / CORNELIUS / ELEPHANT GYM / GHOSTLY KISSES / 羊文学 / Homecomings / 石橋英子 / いとうせいこう is the poet with 小泉今日子 / JJJ / JOHN CARROLL KIRBY (BAND SET) / KIASMOS (LIVE SET) / キセル / Kroi /

maya ongaku / MONO NO AWARE / 森山直太朗 / Ovall / Qrion / STUTS (BAND SET) /

TODD TERJE (DJ SET) / XAVI SARRIA

*アルファベット順

CORNELIUS

Ovall

石橋英子

森山直太朗

今回新たに発表されたのは、先月末にアルバムを発表し、今月東京ガーデンシアターを皮切りに記念すべき30周年ワールドツアーを周るCORNELIUS。同じく先月末にアルバムをリリースし、メンバー全員がソロアーティスト/ミュージシャン/プロデューサーとしても活動するOvall。映画監督・濱口竜介の作品『ドライブ・マイ・カー』『悪は存在しない』などの音楽を担当し、国内外に高く評価されている石橋英子。昨年 yonawoを脱退し、今年から本格的にソロ活動を開始した荒谷翔大。先週末、好評のうちにQuattro対バンツアーを走破したHomecomings。「さくら」や「夏の終わり」など誰もが口ずさめる名曲で心を打つ国民的シンガーソングライター ・森山直太朗。札幌市出身でサンフランシスコを拠点に活動中の音楽プロデューサー、トラックメイカー、リミキサー、DJと多彩な才能で世界を股にかけて活躍しているQrionという、計7アーティストの追加が決定した。

Ⓒ 宇宙大使☆スター



■チケット2次先行発売開始

抽選制でのチケット1次先行発売を経て、2次先行発売がスタート。いよいよ先着順での発売となる。

また今年から、富士山周辺の自然環境負荷を減らすため、車1台に対して乗り合い人数が多いほどお得な「環境割引」を初導入。人あたり最大12,500円もお得になる「駐車券+入場券セット」もある。

今年はふもとっぱらでのオートキャンプ利用ができなくなったが、駐車場とキャンプサイトが隣接している「パーク&キャンプ」の利用や、新たに朝霧高原の富士山と放牧牛の風景が広がるエリアでキャンプができる「場外・パーク&キャンプ」が増設されている。

秋の行楽シーズン3連休での開催となる今年は、毎年早々に売り切れてしまう場内駐車券をはじめ、パーク&キャンプができる駐車券も売り切れ必至なので、早めのチケット購入をおすすめする。

Ⓒ 宇宙大使☆スター

一人参加でも安心なバスツアーやレンタルテント、ホテル宿泊プランが、オフィシャルツアーセンターにて取り扱い中。また、ふるさと納税返礼品としてのチケットの取り扱いも行われているので、詳細はオフィシャルサイトで確認してほしい。