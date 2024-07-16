°æ¾å¾°Ìï¡¢9¡¦3¤Ë¥É¥Ø¥Ë¡¼Àï·èÄê¡¡ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ
¡¡À¤³¦4ÃÄÂÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¤¬9·î3Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎTJ¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ÈËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬16Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ç¥ó¥Ù¥ë¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆºÂ¤ë°æ¾å¾°Ìï
¡¡2023Ç¯12·î¤ËWBA¡¦WBC¡¦IBF¡¦WBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÍÃÄÂÎÅý°ìÀï¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°æ¾å¤Ï¡¢5·î6Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸µ2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¤Ë¾¡Íø¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±ÒÀï¤ò¥É¥Ø¥Ë¡¼¤È¹Ô¤¦¡£
¡¡»î¹ç·èÄê¤òÊ¹¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¾¯¤··Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥É¥Ø¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö»î¹çËÜÈÖ¤òÄÌ¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÁª¼ê¡£°ìÈ¯¤ò·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈ¯¤â¿¨¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤³¤Î»î¹ç·èÄê¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ïµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¸å¡¢9ÀïÁ´¾¡¤ÇWBOÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÉðµïÍ³¼ù¤¬¡¢½é¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±ÒÀï¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÎÏÇÉÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÈæ²ÅÂç¸ã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ç¥ó¥Ù¥ë¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆºÂ¤ë°æ¾å¾°Ìï
¡¡2023Ç¯12·î¤ËWBA¡¦WBC¡¦IBF¡¦WBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÍÃÄÂÎÅý°ìÀï¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°æ¾å¤Ï¡¢5·î6Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸µ2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¤Ë¾¡Íø¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±ÒÀï¤ò¥É¥Ø¥Ë¡¼¤È¹Ô¤¦¡£
¡¡»î¹ç·èÄê¤òÊ¹¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¾¯¤··Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥É¥Ø¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö»î¹çËÜÈÖ¤òÄÌ¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÁª¼ê¡£°ìÈ¯¤ò·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈ¯¤â¿¨¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤³¤Î»î¹ç·èÄê¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ïµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¸å¡¢9ÀïÁ´¾¡¤ÇWBOÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÉðµïÍ³¼ù¤¬¡¢½é¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±ÒÀï¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÎÏÇÉÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÈæ²ÅÂç¸ã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£