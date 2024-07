INI『インサイド・ヘッド２』応援サポーターに就任！特別映像＆ピクサー公認イラスト解禁

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「ピクサーに関わるのが夢だった!」(INI池崎理人)

INIが、映画『インサイド・ヘッド2』の応援サポーターに就任することが決定した。

全世界が涙した『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『リメンバー・ミー』など、数々の心温まる感動の物語を贈り届けてきたディズニー&ピクサー。世界中の誰もが共感でき、深く感動できる物語が高く評価され、制作スタジオとしてアカデミー賞(R)長編アニメーション賞を最多受賞しているピクサーがあらたに送り出す、どんな人の中にも広がっている“感情たち”の世界を舞台にした『インサイド・ヘッド2』が8月1日に劇場公開となる。

このたび、本作の応援サポーターに就任したINI。彼らのこれまでの活動の中で巻き起こったさまざまな感情がぎゅっと詰まった特別映像と、“頭の中の感情たち”を描いたピクサー公認イラストも解禁された。

■ピクサー作品の大ファンの池崎理人は「ピクサーに関わるのが夢だった!」

今回、高校入学という人生の転機を迎え、巻き起こる感情の嵐に悩む主人公・ライリー同様、まさにオーディションが“人生の転機”であり、そのオーディション中にヨロコビ、カナシミなど様々な感情を乗り越え、現在大きな活躍を見せているINIは、『インサイド・ヘッド2』のメッセージ「どんな感情も、あなたの宝物になる」を体現しているということで応援サポーターに選ばれた。メンバーの池崎(崎は、たつさきが正式表記)は『トイ・ストーリー』をはじめピクサー作品を幼いころから大好きと公言しており、「いつかピクサーに入って働きたいと思っていたぐらいなので、応援サポーターになれたのは嬉しいです。自分の夢だったことに関わらせていただけるので、感動しています」と今回の就任に感極まった様子だった。

メンバーは一足早く本作を鑑賞しており、後藤は「自分をもっと大切にしてあげたいなって気持ちになりました。『怒る』『イライラする』ってよくない感情だと思っていたから、これまで自分に嘘をつき続けて、人の目を気にして相手に合わせての行動ばかりでした。『自分らしさ』がわからなくなるときもあるけど、どの感情も自分にとって大切なもので、良い自分もダメな自分も受け入れて、愛してあげようと思いました」と感想を語り、藤牧は「シンパイのような感情が多すぎると、視界が狭まってしまうこともある。そういう時は、自分らしさを失っているなと感じます。でも、そういう自分も受け入れつつ、感情と向き合うことで、自分らしさを取り戻せるのかなと思いました」と本作から受け取ったメッセージについて語った。

さらに、松田は「感動しました。自分たちにとっても通ずるものがあるなと感じました」と語ると、西も「僕も何かにとりかかると没入しちゃう。僕はシンパイの気持ちがすごくわかる」と本作での共感ポイントについて明かした。

あわせて解禁された特別映像には、高校入学という転機を控えた頑張り屋の少女・ライリーの頭の中で巻き起こる感情の嵐のように、INIのこれまで歩んできた軌跡、そして未公開となる映像が「いつも輝いていたい、だけど時に不安になって、感情がぐちゃぐちゃになる。でも大丈夫、どんな感情もいつかきっと宝物になるー」という作品のメッセージとともにエモーショナルに収められている。

2022年に行われたINI初のアリーナツアー『2022 INI 1ST ARENA LIVE TOUR [BREAK THE CODE] 』、自身最大規模の全国7都市を巡るアリーナツアー『2023 INI 2ND ARENA LIVE TOUR [READY TO POP!]』のライブ映像、そして5thシングル「TAG ME」などからメンバーのヨロコビやカナシミの感情が溢れ出ている名シーンが紡がれているが、本映像を見た佐野は「自分たちが生きていくうえで感じた感情は、いつか“宝物”になると訴えかけられる映像になっていると思います。また、同じく出会えた仲間もすごく素敵な“宝物”だなって重なる部分もあると思います」と振り返り笑顔を見せた。

また、ライリー同様に“人生の転機”のひとつであるオーディションの際にどんな感情があったかと聞かれると、木村は「毎回の順位発表では感情が目まぐるしく動いていたなと。順位が上がればヨロコビ。でも、仲間と別れることになってカナシミの気持ちもある。ヨロコビだけでなく、カナシミもあって複雑な感情がライリーに似ているなと感じました」と話し、田島も「パフォーマンス前はシンパイが襲ってくる。終わるとヨロコビが来る。色んな感情が登場しすぎました」と主人公・ライリーのように頭の中で様々な感情があふれ出していたとも明かしている。

■INIメンバーの“頭の中の感情たち”がキャラクター化!11人のピクサー公認のイラストも公開

さらにINIのメンバーの頭の中の感情たちをメンバーカラーの横顔のシルエットに描かれたピクサー公認イラストも解禁。許豊凡は「キャラクターは一人ひとりがチョイスさせていただきました。髪型も衣装も最新のシングルを再現されていてうれしいです!」と、先月リリースされたばかりの6thシングル「THE FRAME」の衣装を着用していることに驚いたと語っている。

池崎も「絵を描くのも好きだし、ピクサーも好きだし幸せです。このイラストは宝物です」とヨロコビを語った。

今回、3つのキャラクターを選んだ理由として後藤は「ポジティブ(ヨロコビ)、でもシンパイ症で将来のことを考えちゃう面もある。イイナーは10人もかっこいいメンバーがいて、いつもパフォーマンスとかを見てイイナーって思わされるので選びました!」と他のメンバーを見ながら笑顔で明かした。

シンパイ・ビビリ・イイナーを選んだ高塚(「高」は、はしごだかが正式表記)は「自分を表している。メインのイイナーはキャラクターが自分のメンバーカラー(水色)にマッチしている」と自身に重ねて選んでいる。

また藤牧はムカムカ・ダリィ・ヨロコビを即決だったそうで「ヨロコビは素直に喜ぶ瞬間が多い、ダリィとムカムカは印象的にあっていると思います。めんどくさがりで、今はこの暑さでムカムカしているので(笑)」と笑いを誘った。

【感情キャラクター】

・池崎理人 ハズカシ・イイナー・ヨロコビ

・尾崎匠海 ヨロコビ・カナシミ・シンパイ

・木村柾哉 ビビリ・ダリィ・イイナー

・後藤威尊 ヨロコビ・イイナー・シンパイ

・佐野雄大 ビビリ・イイナー・シンパイ

・許豊凡 ムカムカ・シンパイ・イイナー

・高塚大夢 シンパイ・ビビリ・イイナー

・田島将吾 ヨロコビ・イカリ・ハズカシ

・西洸人 ヨロコビ・カナシミ・ムカムカ

・藤牧京介 ムカムカ・ヨロコビ・ダリィ

・松田迅 ヨロコビ・イカリ・ムカムカ

映画情報

『インサイド・ヘッド2』

8月1日(木)全国公開

監督:ケルシー・マン

製作:マーク・ニールセン

日本版エンドソング:「プレゼント」Performed by SEKAI NO OWARI

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(C)2024 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

『インサイド・ヘッド2』作品サイト

https://www.disney.co.jp/movie/insidehead2

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/