『日向坂46とふしぎな図書室』期間限定イベント「サークル対抗戦 衣装デザインコンテスト ～ビジューマーメイド～」スタート

■リミテッドクエストは、日向坂46河田陽菜、平尾帆夏の「直筆サイン入りチェキ」をGETできる大チャンス!

スマートフォンゲームアプリ 『日向坂46とふしぎな図書室』 (略称:ひな図書)にて、期間限定イベント「サークル対抗戦 衣装デザインコンテスト ~ビジューマーメイド~」が7月16日からスタートした。

■ランキングで豪華報酬をゲットしよう!

2種類のランキングに参加して報酬を獲得しよう。

「個人ランキング」ではおまもり「★4 マーメイドのこさかんち 小坂菜緒」を、「サークルランキング」では上位入賞で「★4加速カード」を獲得することができる。

サークルメンバーで協力してマップを攻略していくイベント。各エリアのステージを攻略し、エリア解放率を100%にしよう。

エリア解放率を100%にすることで強大なエリアボスが出現。エリアボス撃破時には、エリア解放報酬をサークルメンバー全員で獲得。エリアボスはサークルメンバーやサークル未参加ユーザーと協力して倒そう。

すべてのエリアボスを倒すとエリアボスよりも強大な大ボスが出現。大ボス撃破でイベントの目玉のひとつである全解放報酬を獲得。

■「★4 ビジューマーメイド【藍玉】♭ 東村芽依」を手に入れよう!

今回のイベントでは、累計ポイント報酬などでメンバーカード「★4 ビジューマーメイド【藍玉】♭ 東村芽依」イベントアイテム交換所でおまもり「★4 ウニを探せ!たまちゃんマーメイド 石塚瑶季」などを手に入れることができる。

イベント開催期間:7月16日(火)メンテナンス終了~7月22日(月)15時59分

ランキング開催期間:7月20日(土)16時~7月22日(月)15時59分

■「サークル対抗戦 ~ビジューマーメイド~」召喚

イベント召喚に「★4 ビジューマーメイド【藍玉】」と「★4 ビジューマーメイド」が登場。

イベントにて体力や攻撃力上昇の特効効果持ち。新メンバーカードは「海魔」へのダメージが上昇。雷鳴爆撃によるフリーズ爆撃ダメージが上昇。

※ゲストで編成した時はこのスキルは発動しない

開催期間:7月16日(火)メンテナンス終了~7月23日(火)10時59分

※上記画像は「サークル対抗戦 ~ビジューマーメイド~」召喚に登場するメンバーカードの一部

■マーメイドの財宝を集めようキャンペーン開催!

「サークル対抗戦 衣装デザインコンテスト ~ビジューマーメイド~」のクエストでは特別なアイテム「金の貝殻」がドロップ。

「金の貝殻」を集めてくれた方にはイベント終了後に「★4メンバーカード確定召喚チケット【マーメイドの財宝CP】」などの豪華報酬をプレゼント。

開催期間:7月16日(火)メンテナンス終了~7月22日(月)15時59分

■リミテッドクエスト開催!

今回のリミテッドクエストは「直筆サイン入りチェキ」をGETできる大チャンス。

メンバーは、河田陽菜、平尾帆夏。本番のスコアランキングで1位に入賞すると「直筆サイン入りチェキ」をプレゼント。

1位に入賞出来なかったとしても、2000位に入賞すると「直筆サイン入りチェキ」の抽選券がもらえるので、諦めずにランキング上位を狙おう。

本イベントでは「練習期間」と「本番期間」がある。「練習期間」は本番と同じクエストに挑むことができ、事前にパーティ等を調整することができる期間となる。「本番期間」は限られた回数でスコアランキングを競い合う期間となる。

さらに特定の順位以内に入賞すると、河田陽菜、平尾帆夏のユニットを強化する強力なおまもりを獲得することができる。

練習期間:7月16日(火)メンテナンス終了~7月31日(水)23時59分

本番期間:7月29日(月)0時~7月31日(水)2時59分

■リミテッドクエスト★4おまもり召喚

河田陽菜、平尾帆夏のユニットを強化する強力なおまもりが登場。

装備することで攻撃力がアップする。

練習期間:7月16日(火)メンテナンス終了~7月31日(水)23時59分

(C) Seed & Flower LLC / (C) Y&N Brothers Inc. / (C) Sony Music Solutions Inc. Developed by filament Inc.

スマートフォンゲームアプリ『日向坂46とふしぎな図書室』公式サイト

https://hinatosho.com

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/