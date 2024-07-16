¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡×¡¡½¼¼Â»ÜÀß¤Ç»ÏÆ°¡ÄÎý½¬½éÆü¤Ë¥¯¥é¥Ö¡ÈÌ©Ãå¡É¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¸ø¼°SNS¤¬¸ø³«
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡7·î15Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°SNS¤ÇÎý½¬½éÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£À¤³¦ÅªÌ¾Ìç¤ØÅÅ·â°ÜÀÒ¤·¤¿25ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï2023-24¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ç¸ø¼°Àï29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤ËÅ¬±þ²ÄÇ½¤ÊËüÇ½Àï»Î¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¡¢3000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó50²¯±ß¡Ë¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¡¢¿·Å·ÃÏ¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥ó³«»Ï¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡£Îý½¬½éÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö½éÆü¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö½éÆü¡©¡¡¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤À¤è¡ª¡×¤È·Ú¤ä¤«¤ËÊÖÅú¡£½¼¼Â¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¡Ö¤è¤¦¤³¤½¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ø¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¡ÖÀ®¸ù³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¤ä³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë