生活にフィットする機能性を第一にベーシックな無地のデザインをお届けしてきた「タオル研究所」

「タオル研究所」から、Amazon限定販売の「サンリオキャラクターズ デザインタオル #meet」が新たに登場しました。

「シナモロール」「ハローキティ」「クロミ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」の全5キャラクター、各3サイズで、かわいくて高品質なタオルが展開されています☆

タオル研究所「サンリオキャラクターズ デザインタオル #meet」

価格:

ミニタオル 3枚組・1,190円(税込)

フェイスタオル 3枚組・2,390円(税込)

バスタオル 2枚組・3,990円(税込)

キャラクターラインナップ:シナモロール・ハローキティ・クロミ・マイメロディ・ポムポムプリン

販売店舗:Amazon限定販売

より良いタオル作りを追い求め、日々研究を重ねる「タオル研究所」

そんなタオル研究所から「サンリオキャラクターズ デザインタオル #meet」が新登場しました!

ラインナップは「シナモロール」「ハローキティ」「クロミ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」の全5キャラクター。

キャラクターごとに「ミニタオル 3枚組」「フェイスタオル 3枚組」「バスタオル 2枚組」の3サイズ展開だから、家族で使い分けることもできます。

セットには異なるイラストがあしらわれ、親子で使えるシンプルかわいいデザイン。

大きなアップリケはパイル素材で、肌あたりもやさしい仕様です☆

タオルを知り尽くすタオル研究所ならではの高品質タオルで、ボリュームや吸水性、使いごこちにこだわっています。

贅沢感ある、厚手でボリュームある生地はふかふかで、くり返し使っても風合いをキープ。

包まれるような柔らかさを目指しており、吸水性もしっかりしています。

お風呂上がりの水分もしっかり吸収し、水分拡散性が高く、肌に不快感を残しません!

家庭での普段使いにはもちろん、毎日のお出かけ時にも気軽に使いやすいタオル。

かわいい「サンリオキャラクターズ」のデザインはもちろん、タオル研究所クオリティの使いごこちも楽しめる実用的なグッズです☆

普段使いしやすい、「サンリオキャラクターズ」のタオルセット。

タオル研究所の「サンリオキャラクターズ デザインタオル #meet」は、Amazon限定で限定中です☆

