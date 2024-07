「ハリー・ポッター」の誕生日にあわせて、タリーズコーヒーがコラボレーション。

タリーズコーヒーの一部店舗にて「ハリー・ポッター」の誕生日を祝う限定グッズが販売されます☆

タリーズコーヒー「ハリー・ポッター」バースデーグッズ

発売日:2024年7月17日(水)

販売店舗:タリーズコーヒーの一部店舗、公式楽天市場店

※公式楽天市場店では価格が異なります

2021年より展開されている「ハリー・ポッター」と「タリーズコーヒー」のコラボレーショングッズが2024年も登場。

2024年は7月31日の「ハリー・ポッター」の誕生日に向けて、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』に関連したグッズが展開されます。

今回発売される、作中で「ハグリッド」が「ハリー・ポッター」へ贈った「HAPPEE BIRTHDAE ケーキ」のデザインをモチーフにしたグッズ3種を紹介していきます☆

ハリー・ポッター バースデーマグ

価格:2,530円(税込)

ころんとした丸いフォルムが特徴的な、バースデーケーキをイメージしたマグカップ。

ワクワクする、魔法の世界を思い出させてくれるマグカップが、コーヒータイムに彩りを与えます☆

一緒に展開されるコースターとともに使うのもおすすめです。

ハリー・ポッター バースデーコースター

価格:950円(税込)

「ルビウス・ハグリッド」が用意してくれた「ハリー・ポッター」のバースデーケーキをそのまま小さくしたようなラバーコースター。

ケーキに書かれた文字や崩れそうな部分などが再現された、バースデーマグとのセット使いにおすすめのグッズです!

裏面にはシンプルにロゴがあしらわれています。

ハリー・ポッター バースデーエコバッグ

価格:2,590円(税込)

「ハリー・ポッター」の誕生日を祝う様子を表現したポーチ付きエコバッグ。

カラビナ付きなので、ポーチに入れて便利に持ち運べます。

メガネや魔法の杖など、世界観をあらわすイラストがたっぷり描かれた、かわいらしいデザインです☆

バースデーステッカー プレゼントキャンペーン

今回発売されるグッズを含む「ハリー・ポッター」コラボグッズの購入で、バースデーステッカーをプレゼント。

公式楽天市場店を含む、バースデーグッズ販売店舗だけのキャンペーンです。

スマホケースを飾ったり、PCに貼り付けたりして楽しめます!

※ステッカーは1人1枚まで、なくなり次第終了

7月31日の「ハリー・ポッター」バースデーを祝うコラボグッズ。

タリーズコーヒーの「ハリー・ポッター」バースデーグッズは、2024年7月17日に一部店舗および公式楽天市場店にて発売です!

