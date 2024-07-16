Â´¶È¼°¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅý¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥¬¥¦¥ó¤¬Î®¹Ô
¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥¬¥¦¥ó¤Ë±À¸ª¡Ê¸ª³Ý¤±¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»Â´¶È¼Ì¿¿¤ò»£¤ë»³ÅìÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ7·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÂç³Ø¤¬Â´¶È¼°¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢Â´¶ÈÀ¸¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥¬¥¦¥ó¡Ê¼°Éþ¡Ë¤äË¹»Ò¤Ë¡Ö¿·Ãæ¼°¡×¡Ö¹ñÄ¬¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅý¤äÊ¸²½Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌµþ»ÕÈÏÂç³Ø¤Ïº£Ç¯¡¢¼°Éþ¤ò°ì¿·¤·¤¿¡£À¸ÃÏ¤Î¿§¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅý¿§¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³Ø»Î¤Ïà÷àñ¡Êº°¿§¡Ë¡¢½¤»Î¤ÏÌý»ç¡Ê¿¼»ç¡Ë¡¢Çî»Î¤Ï½çÀ»¡ÊÀÖ¿§¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ö¿·Ãæ¼°¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤ÈÂç³Ø¤ÎÆÃ¿§¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃøÌ¾¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÍÕ¶ÓÅº¡Ê¤è¤¦¡¦¤¤ó¤Æ¤ó¡Ë»á¤Ï¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¿·¤·¤¤¼°Éþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â´¶ÈÀ¸¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÅÁÅýÊ¸²½¤È¹»·±¤ÎÀº¿À¤ò·Ñ¾µ¡¢È¯Å¸¤µ¤»¡¢º£¸å¤Î»Å»ö¤äÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÃÎ¼±¤ÈÍ¥¤ì¤¿»ñ¼Á¤ò¹¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¸½ºßÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¼°Éþ¤Ï¡¢20À¤µª½éÆ¬¤ËÀ¾ÍÎ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹ñÌ³±¡³Ø°Ì°Ñ°÷²ñ¤Ï1994Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆÃ¿§¤òÍ¤·¡¢¤«¤ÄÀ¤³¦¤Î´·Îã¤Ë±è¤Ã¤¿¼°Éþ¤ÎÅý°ì´ð½à¤òÄê¤á¤¿¡£
¡¡À¾ÍÎ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à¼°Éþ¤Î¡ÖÃæ¹ñ²½¡×¤Ï¡¢º£Ç¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¶²ÚÂç³Ø¤Ï´û¤Ë¥±¡¼¥×¤È¥¬¥¦¥ó¤ÎÂµ¸ý¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆÃ¿§¤òÉ½¸½¤¹¤ë²´Ã°¤äÄ¹¾ë¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÈþ½Ñ³Ø±¡¤Ï2013Ç¯¤«¤éÅÁÅýÅª¤ÊÇÛ¿§¤ÎÃæ¹ñÉ÷¥¬¥¦¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅìÂç³Øµ¡³£¹©Äø³Ø±¡Àß·×³Ø¤ÎÎ±í¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤¨¤ó¡Ë¶µ¼ø¤Ï¡Ö¡ØÃæ¹ñÉ÷¡Ù¤ËËþ¤Á¤¿º£Ç¯¤ÎÂ´¶È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¼«È¯Åª¤ËÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÈþ³Ø¤ò¼õ¤±Æþ¤ì²óµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Î½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ëÂ´¶È¼°¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÁõ¤¤¤ò¼«¼çÅª¤ËÁªÂò¤·¡¢¸ÄÀË¤«¤ËÀÄ½Õ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥¬¥¦¥ó¤òÃå¤ÆÂ´¶È¼Ì¿¿¤ò»£¤ëËÌµþ»ÕÈÏÂç³Ø¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿ÍÎ±³ØÀ¸¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡¶ÊÉì»ÕÈÏÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡¢Ì¶¹À³¾¡Ê¤Ü¤¦¡¦¤³¤¦¤±¤¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢Â´¶È¼Ì¿¿¤ò»£¤ëºÝ¡¢ÇÏÌÌêå¡ÊÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤Ò¤ÀÉÕ¤¥¹¥«¡¼¥È¡Ë¡¢±À¸ª¡Ê¸ª³Ý¤±¡Ë¡¢å°²Ö¡Ê¤¸¤å¤¦¤«¡¢Å·Á³¤Î¸¨»å¤Çºî¤ë¼ê¹©·ÝÉÊ¡Ë¡¢Å»²Ö¡Ê¤Æ¤ó¤«¡¢¸¨»å¤Ê¤É¤Çºî¤ëÁõ¾þÉÊ¡Ë¤Ê¤É¤ò¼°Éþ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£Ì¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ´¶È¤Î½Ö´Ö¤ò¤è¤êµÇ°¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢´ÁÌ±Â²¤ÎÅÁÅý°áÁõ¡Ö´ÁÉþ¡×¤ò°·¤¦ÀìÌçÅ¹¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò°ÍÍê¡¢°ìÉô¤Ï¼«Ê¬¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â»È¤Ã¤¿¡£
¡¡·Á¼°¤ò¸·³Ê¤Ë½Å¤ó¤¸¤ëÅÁÅýÅª¤Ê´ÁÉþ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤¬¹¥¤à¡Ö¿·Ãæ¼°¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤«¤Ä¼«Í³¤Ç¡¢°ì¼ï¤Î²þÎÉ¤È³×¿·¤ò²Ã¤¨¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¶¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¿³Èþ¡¢µ»½Ñ¡¢ÇÛ¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸½Âå¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼«¿È¤Î´ÁÉþ°¦¹¥²ÈÎò¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇÏÌÌêå¤äÈôµ¡Âµ¡ÊÈô¹Ôµ¡¤ÎÍã¤Î¤è¤¦¤ËÂµ¤ÎÉôÊ¬¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾åÃå¡Ë¡¢ÇËêå¡ÊÅÁÅýÅª¤ÊÉþ¾þ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î°ì¼ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÉþ¾þ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÉáÃÊ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åý·×¤Ë¤è¤ë¤Èº£Ç¯¤Î6·î18Æü¤ò¥Ô¡¼¥¯¤È¤¹¤ëÂç·¿¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥»¡¼¥ë¡Ö6.18¡×¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¤¢¤ëÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡Ë¥µ¥¤¥È¤Ç²Ö¤«¤ó¤¶¤·¤ÎÉÕ¤¤¤¿³Ø»ÎË¹¤Î¸¡º÷¿ô¤¬Á°Ç¯Èæ7.6ÇÜ¡¢±À¸ª¤Ï97¡ó¡¢´ÁÉþ¤Ï2.3ÇÜ¤½¤ì¤¾¤ìÁý²Ã¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡¢çè¿ð»ðëÎ½¸ÃÄ¡Ê¥¢¥¤¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤Î´ÁÉþ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢23Ç¯¤Ï144²¯7ÀéËü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢27Ç¯¤Ë¤Ï241²¯8ÀéËü¸µ¤Ë¾å¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£