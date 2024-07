■テミンとジェイクの曲に入り込んだ表情にも注目!

【動画】テミンとジェイクの激アツコラボダンス

SHINee(シャイニー)のTAEMIN(テミン)とENHYPEN(エンハイプン)のJAKE(ジェイク)が踊るコラボダンス動画がENHYPENの公式SNSに公開された。

テミンとENHYPENは、6月29日に埼玉・ベルーナドームで開催された、韓国の放送局MBCの音楽番組『Show! Music Core(ショー!音楽中心)』のライブイベント『2024 Show! Music Core in JAPAN』で共演。動画はその際に撮影されたようだ。

ふたりが踊るのは、7月12日にリリースされたENHYPENの2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』のタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」。動画は、ふたりが向かい合い、画面向かって右のテミンが王子様のような優雅な動きでにこやかに、左のJAKEは礼儀正しく45度のお辞儀で挨拶するシーンでスタート。

踊り始めると一気に入り込んだ表情を見せるふたり。“X”と“O”を形作る手の動きや肩を前後に動かすディテールの細やかなダンスを、滑らかにそしてキレキレに踊るテミン。手をあげる度に、ショート丈のTシャツから鍛えられた腹筋もチラリと覗く。最後はカッコよくポーズを決めた後は、ふたりとも笑顔を見せた。

新曲「XO」のコラボダンス第1弾となるこの動画に、「まさかコラボ一発目がテミン先輩とは!」「最高すぎる」「ベルーナで撮ってくれてたの?!」「テミン先輩年取らなすぎです」「ジェイクビジュ良すぎる」「このままGuiltyも踊ってほしい!」と双方のファンから様々な感想が寄せられている。