¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¥¥¯¥Á¡¡¥È¥é¥ó¥×½Æ·â»ö·ï¤Ç¹Ó¤ì¤ë£Ó£Î£Ó¤«¤é¤Î¡ÉÎ¥Ã¦¡É¿Ê¸À¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÏÀöÇ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¥¥¯¥Á¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ä¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Î½Æ·â»ö·ï¤Ë¤è¤ë£Ó£Î£Ó¤Î±Æ¶Á¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¥¯¥Á¤Ï¡ÖÅÔÃÎ»öÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤ä¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Î½Æ·â»ö·ï¤Ê¤É£Ó£Î£Ó¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¸å¤ËÏ¡çÖ»á¤Ø¤ÎÈãÈ½Åê¹Æ¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥×»á½Æ·â»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤ÇÁþ°¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¡û¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¿¡¡¡û°¼Ô¤òÄ¨¤é¤·¤á¤¿¤¤¡¡¡û¥Í¥Ã¥È¤Ç¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¡¡¤³¤¦´¶¤¸¤¿»þ¤Ï¾ðÊó¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡¡È¯¿®¤ä¸¡º÷¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Í¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÏÀöÇ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡¡ÂÐÌÌ¤Î²ñÏÃ¤òÍ¥Àè¤Ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£