【フレンチカップヌードル(3種)】7月22日 発売価格:税別各259円

日清は、カップヌードルの新作「フレンチカップヌードル(3種)」を7月22日に数量限定で発売する。価格は税別各259円。

今回展開されるのは、「フレンチカップヌードル オマール海老のビスク味」、「フレンチカップヌードル チキンのシュプレームソース味トリュフ風味」、「フレンチカップヌードル 真鯛と帆立のプロヴァンス風ブイヤベース味」の3種。

「フレンチカップヌードル オマール海老のビスク味」は、海老の濃厚な旨みと野菜の甘みをきかせ、ハーブでアクセントを加えたスープに「オマール海老風味ペースト」を入れて仕上げる、濃厚でコク深い味わいが特徴。「フレンチカップヌードル チキンのシュプレームソース味トリュフ風味」は、鶏の旨みが際立つ濃厚でクリーミーな味わいのスープに「特製トリュフ風味オイル」を加えている。

「フレンチカップヌードル 真鯛と帆立のプロヴァンス風ブイヤベース味」は、真鯛、帆立、アサリなどの魚介の旨みとトマトの爽やかな酸味や甘みが調和したスープに「4種の海鮮風味オイル」を加えることで、ブイヤベースのような重層的な味わいを楽しめる。

