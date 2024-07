8月9日の「ムーミンの日」を一緒にお祝いする、ムーミンバレーパークの「ムーミンの日スペシャルウィーク」は、楽しい企画が盛りだくさん!

「ムーミンの日」から10日間にわたって開催される、「ムーミンの日スペシャルウィーク」を紹介します☆

ムーミンバレーパーク「ムーミンの日スペシャルウィーク」

期間:2024年8月9日(金)〜8月18日(日)

「ムーミン」の作者トーベ・ヤンソン氏の誕生日である8月9日を「ムーミンの日」としてお祝いしている「ムーミンバレーパーク」

2024年8月9日から18日の10日間は「ムーミンの日スペシャルウィーク」を開催し、来園した人たちが楽しめる、さまざまな企画が用意されます!

「ムーミンの日スペシャルウィーク」期間中は限定グッズを販売し、パークスタッフは「ムーミンの日」記念Tシャツを着用してゲストをお出迎え。

『ムーミン』物語の世界に浸りながら、特別な時間を一緒にお祝いできるイベントです☆

ムーミンの日スペシャルウィークの幕開け「〜ムーミンの日記念〜花火大会」

開催日:2024年8月9日(金)

開催時間:19:40〜20:00予定

※少雨決行、強風荒天中止

※中止情報についてはメッツァ公式サイトなどにて告知されます

華やかなスターマインの乱舞や大輪の華を咲かせる尺玉など、さまざまな花火が夏の宮沢湖の夜空と湖面を色鮮やかに染め上げる「〜ムーミンの日記念〜花火大会」

山から打ち上げられる花火が夜空を鮮やかに彩り、湖面に映り込む湖上からの花火が、幻想的な光の饗宴を織り成します!

「ムーミンの日」特別グリーティングディナー

開催日:2024年8月9日(金)

ディナースタート時間:18:00〜

開催場所:「レットゥラ ラウンジ」ペア16組32名

チケット販売:2024年7月15日(月)12:00〜販売開始

チケット販売サイト:ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット(アソビュー!)

チケット料金:

・アルコール込み 飲み放題付き(ビール・ワイン)1名 9,800円(税・サ込)

・ソフトドリンク 飲み放題付き 1名 8,800円(税・サ込)

※1組2名料金での販売

※ムーミンバレーパークの入園には別途「1デーパス」の購入が必要

コース内容:

【3種の彩り前菜】1)北欧風サーモンのタルタルwith白ワインゼリー2)ルイスレイパ~ムーミンバレーパークで採れたはちみつをかけて3)季節の野菜、北欧風オランデーズソース【スープ】ビーツと花の香り【パスタ】あさりとあおさの特製クリームパスタ【メイン】ブランド豚とおさびし山で育てたポテトチップス〜執事のソース【デザート】アイスランド風パンケーキ~4種のソースと一緒に【アフタードリンク】コーヒー・紅茶

注意事項:

・お食事は18:00〜開始となりますので、受付時間に注意ください

・20歳未満の方、車を運転される方へのアルコール提供はできません

・ムーミンバレーパーク外にて購入した飲食物は観覧エリアに持ち込めません

・ペットとの入場はできません

ムーミンバレーパークの「レットゥラ ラウンジ」で過ごす、“ムーミンの日”限定ディナー。

食事の途中に「ムーミントロール」と一緒に仲間たちが、お祝いにやって来ます☆

「ムーミン」たちと、ちょっと特別なひと時を過ごせるグリーティングディナーです。

参加者は特別に「レットゥラ ラウンジ」のテラスにて、美しい花火を鑑賞できます!

※仕入れ状況により一部メニューを変更する場合があります

※アレルギー対応、減塩メニュー、ローカロリー対応メニューはありません

「ムーミンの日」限定 特別企画「ムーミンバレーパーク限定のキャラクターカード」

配布期間:2024年8月9日(金)〜8月18日(日)の10日間限定

配布場所:ムーミンバレーパーク エントランス

※ムーミンバレーパーク入園時に1人1枚ずつキャラクターカードを配布

※キャラクターは選べません

「ムーミンの日スペシャルウィーク」の期間中、ムーミンバレーパークのキャラクターカードを入園者にプレゼント。

手元にやってくるキャラクターはランダムで、入園時のワクワクが高まります。

※数に限りがあります

※画像はイメージです

重ねおしスタンプラリー

配布期間:2024年8月9日(金)〜8月18日(日)の10日間限定

配布場所:ムーミンバレーパーク内各所

「ムーミンの日スペシャルウィーク」限定のスタンプラリーを開催。

台紙のポストカードに、パーク内の5か所に点在するスタンプを重ねて押していくと、カラフルな一枚のアートができあがります。

どんなデザインが完成するかは、スタンプラリーを達成してのお楽しみです☆

※画像はイメージです

「ムーミンの日」のメインアートを使ったピンバッジ

価格:1回700円(税込)※ピンバッジはなくなり次第終了

場所:アーケードゲーム「Peli & Leikki」

アーケードゲームの景品に「ムーミンの日」柄のピンバッジが登場。

2024年のメインアートを使用した限定グッズは、アーケードゲーム「Peli & Leikki」の「FISHING WITH TOO-TICKY」と「LONELY MOUNTAIN CHALLENGE」でもらえます!

「FISHING WITH TOO-TICKY」は、ハンマーで魚を飛ばして釣り上げるゲーム。

「LONELY MOUNTAIN CHALLENGE」は、彗星に見立てたボールを転がす、おさびし山チャレンジのゲームです☆

キャラバンカーが特別出店

出店日:2024年8月9日(金)1日限定

場所:ムーミンバレーパーク内 特設スペース

内容:

ステンレスタンブラー・3,080円(税込)

ミニタオル・660円(税込)

吸水コースター・880円(税込)

「ムーミンの日」となる2024年8月9日限定で、キャラバンカーが特別出店。

ミニタオルやタンブラーなど「ムーミンの日」限定のグッズに、普段ムーミンバレーパークで取り扱っていない商品を取り揃えた、充実のラインナップが予定されています!

「ムーミンの日 スペシャルウィーク」のワークショップ

「ムーミンの日」である2024年8月9日と「ムーミンの日スペシャルウィーク」中の土日祝日は、様々なワークショップを開催。

詳細は後日、ムーミンバレーパーク公式サイトでお知らせ予定です☆

「ムーミンの日スペシャルウィーク」を1日中楽しめるチケット

前売チケット:

1デーパス おとな 3,400円(税込)、高校生まで 500円(税込)

ナイトパス(16時〜20時まで利用可能) おとな 1,800円(税込)、高校生まで 500円(税込)

※公式オンラインチケット及び、各種プレイガイドにて販売

当日チケット:

1デーパス おとな 3,600円(税込)、高校生まで 500円(税込)

ナイトパス(16時〜20時まで利用可能) おとな 2,000円(税込)、高校生まで 500円(税込)

※ムーミンバレーパーク チケットブースにて販売

※1デーパス 10:00〜16:00まで、ナイトパス 16:00〜19:00まで

「ムーミンの日スペシャルウィーク」期間中を含め、高校生以下を対象にした「こども応援キャンペーン」で料金がお得に!

高校生以下は1デーパスと16:00から楽しめるナイトパスが、前売・当日とも500円で購入できます☆

花火大会とグリーティングディナーに、期間中だけのスタンプラリーや限定グッズも登場。

ムーミンバレーパークの「ムーミンの日スペシャルウィーク」は、2024年8月9日から8月18日まで開催です☆

