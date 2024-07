TWICE、チームKリーグ対トッテナムのハーフタイムショーに登場！日本スタジアム公演直後の出演に

TWICEがハーフタイムショーでパフォーマンスを披露する。16日、Coupang Playは「TWICEが今月31日午後8時に開かれる『2024 Coupang Playシリーズ』チームKリーグとイングランド・プレミアリーグのトッテナム・ホットスパー(以下、トッテナム)の1回戦のハーフタイムでパフォーマンスを披露する」と明らかにした。TWICEはデビューからこれまで多数のヒット曲をリリースし、日本でも活躍している。K-POPを代表するアーティストとして評価されている彼女たちが、ソウルワールドカップ競技場で開かれる「2024 Coupang Playシリーズ」をさらに輝かせるものと期待される。

これについてTWICEは「『2024 Coupang Playシリーズ』のハーフタイムショーのステージを飾ることができて嬉しい」とし「Coupang Playシリーズを待って下さっているファンの皆さんに、最高のステージをお見せできるように最善を尽くす」と意気込みを語った。今回の「Coupang Playシリーズ」の1回戦では、チームKリーグとトッテナムが対戦する。かつて同シリーズで来韓したトッテナムが、今年はソン・フンミンを主将として再び韓国を訪れる。チームKリーグは、Coupang Playを通じてファンが選んだ「クプルヤングプル(リーグ最高のヤングプレーヤー)」のヤン・ミンヒョクと、Kリーグの公式アプリで行われた投票で選ばれた「ファンイレブン」で構成され、Kリーグのファンにとってより一層特別な試合になる見通しだ。8月3日に行われるドイツ・ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンとトッテナムの2回戦のハーフタイムショーを飾るパフォーマンスチームは、今後公開される予定だ。TWICEは13日と14日に、大阪・ヤンマースタジアム長居にて「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」を開催した。20〜21日には東京・味の素スタジアム、27〜28日には神奈川・日産スタジアムでも公演を行う予定だ。