【最新話】『姫様“拷問”の時間です』237話が少年ジャンプ＋で無料配信 - これまでの″屈し″をしみじみ思い出す姫様は…
集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」に、『姫様“拷問”の時間です』(春原ロビンソン/ひらけい著)より、最新話「拷問237」が7月16日掲載された。
『姫様“拷問”の時間です』公式X(@himesama_goumon)より引用
『姫様“拷問”の時間です』は、囚われの身になった姫の身に、魔王軍から容赦ない拷問が執行されるスト―リー。少年ジャンプ＋で毎週火曜日更新、ジャンプコミックス15巻まで発売中。
✝…━━━━━━━━…✝#姫様拷問の時間です#ジャンププラス 最新話公開！✝…━━━━━━━━…✝最新話はこちらからhttps://t.co/kQ93eVnagB#ひめごう- 『姫様“拷問”の時間です』公式 (@himesama_goumon) July 15, 2024
『姫様“拷問”の時間です』公式X(@himesama_goumon)より引用
『姫様“拷問”の時間です』は、囚われの身になった姫の身に、魔王軍から容赦ない拷問が執行されるスト―リー。少年ジャンプ＋で毎週火曜日更新、ジャンプコミックス15巻まで発売中。
✝…━━━━━━━━…✝#姫様拷問の時間です#ジャンププラス 最新話公開！✝…━━━━━━━━…✝最新話はこちらからhttps://t.co/kQ93eVnagB#ひめごう- 『姫様“拷問”の時間です』公式 (@himesama_goumon) July 15, 2024