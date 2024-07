【AC「太鼓の達人」】11月~北米地域にて稼働開始予定

「太鼓の達人」北米版のロゴ

バンダイナムコアミューズメントとBandai Namco Amusement America(以下、BNAA)は、アーケードゲーム機「太鼓の達人」の北米地域での展開を開始する。なお、バンダイナムコアミューズメントがゲーム機の企画・開発、BNAAが現地での生産・販売を担当し、11月から稼働を開始する予定。

アーケードゲーム版「太鼓の達人」は、2001年の稼働開始以降日本国内のみならずアジア・オセアニア地域を中心に海外でも稼働中で、2023年9月からは中国内地での稼働を開始した。北米地域では家庭用ゲーム機ソフト「Taiko: Drum Master」を2004年から発売、2021年からはApple製品で遊べるApple Arcade向けゲームアプリケーション「太鼓の達人 Pop Tap Beat」を配信中。北米でも多くのユーザーに「どんちゃん・かっちゃん」のキャラクターとともに親しまれているコンテンツで、今回アーケードゲーム版が市場に初参入することとなる。

国内同様オンラインアップデートで最新の楽曲を定期的に収録するほか、ユーザー認証カード「Bandai Namco Passport」にプレイ履歴を残すことができる。

【バンダイナムコアミューズメント 常務取締役 岩屋口治夫氏のコメント】

2001年にアーケードゲームとして誕生した「太鼓の達人」が、満を持して北米地域での展開を開始します。日本の文化とゲームが融合し、シンプルな遊び方で老若男女問わず楽しめる「太鼓の達人」は、日本国内でも訪日外国人の方がゲームセンターで楽しくプレイされている様子を多く見かけるようになりました。海外でも日本のアニメが手軽に見られるようになり、アニメの楽曲人気も高まっています。日本のアニメソングや楽曲を楽しめるコンテンツの1つとして、今後もワールドワイドに展開していきたいと考えています。

【Bandai Namco Amusement America代表取締役 John Mckenzie氏のコメント】

We are extremely pleased to be able to launch such an iconic Japanese game into our market this year. Taiko no Tatsujin is a “fun for all game” and will be assembled in the US. It offers great play value that continues over time thanks to the regular online song updates and Bandai Namco Passport feature. This game is another step in our desire to introduce more Japanese inspired products to the market at a time when there is so much growing interest and demand for them.

このような日本を代表するゲームを、今年私たちの市場にリリースできることを大変嬉しく思います。"誰でも楽しめるゲーム"である「太鼓の達人」は、北米展開では米国での生産を予定しています。太鼓の達人は定期的なオンライン楽曲アップデートと「Bandai Namco Passport」対応により、長期間にわたり素晴らしいプレイバリューをお客さまに提供します。日本発のゲームへの関心と需要が高まっている中、その期待に応える多くの製品を市場に投入したいという我々の願いを形にした新たな一歩です。

【「Bandai Namco Passport」について】

アミューズメント施設に設置している「Bandai Namco Passport」対応のゲームなどで利用できるユーザー認証カード。利用することで、ゲームプレイ記録やカスタマイズ機能が使用できるようになり、アーケードゲームの楽しみ方が広がる。

