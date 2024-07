大統領選の4カ月前に起きたトランプ前大統領の暗殺未遂事件。耳から血を垂れ流しながら、拳を突き上げたトランプ氏のインパクトは凄まじかった。世界中に激震が走る中、日本では一部ネット界隈でとんでもないデマが飛び交っていた。

【写真】普通こんなデマを信じるか…? 「トランプ氏を救った安倍晋三元首相の声」を拡散させたインフルエンサーたちのポスト

あの瞬間、古い友達の声が聞こえた気がしたんだ…

銃撃の瞬間、トランプ氏は右側の聴衆に首を向けて語りかけており、射撃音が聞こえた直後に右耳をおさえていた。もし1センチでも頭の位置がずれていたら、最悪の事態になっていたであろう。

あわやの惨劇に安倍晋三元首相暗殺事件を想起した人も多かったはずだ。射殺された男の生い立ちや家族をかばって亡くなった被害者など、徐々に真相が明らかになっていく中で、トランプ氏が九死に一生を得た理由に大きな関心を寄せるのは、安倍氏を慕うある界隈だ。

流血しながら“ファイト”と拳を振り上げるトランプ前大統領

始まりは、あるアメリカのネットユーザーと思われる人物の投稿だった。

“Mr. President why did you suddenly turn your head” Well… for a moment I thought I heard the voice of an old friend…

〈“大統領、なぜあの時あなたは急に振り向いたんですか?” それは…あの瞬間、古い友達の声が聞こえた気がしたんだ…〉

スピリチュアルな美談に飛びついたネット論客たち

文章とともに、森の向こうの夕暮れ空にうっすらと安倍晋三氏の顔が浮かぶ合成画像が添付された。どうやら「亡き安倍氏の霊魂がトランプ氏の命を救った」と言いたかったようだ。

いかにもスピリチュアルな話だが、これにめざとく飛びついたのが日本のネトウヨたちである。

〈未確認情報ですが、トランプ大統領は狙撃される瞬間、強く振り向き弾丸をかわしたことについて記者から質問され、「日本の古き親友の声が聞こえて振り向いた」と回答した模様。〉

ネトウヨ界の中で新進気鋭の論客として知られる女性の乱暴な翻訳は瞬く間に拡散され、1.6万リポスト、15万いいねを獲得。安倍氏とトランプ氏が共にゴルフをする写真や、笑顔で握手を交わす首脳会談の写真が後を追うようにフォロワーから続々と投稿された。

発信源のアカウントは「ジョークだったのに…」

女性に遅れて2時間後、28万人以上のフォロワーがいる在日外国人も、

〈大統領閣下、なぜ突然振り向いたのでしょうか?一瞬、昔の友人の声が聞こえた気がした…〉

と元の投稿を引用して翻訳。そして、大王製紙元会長の井川意高氏もこう続いた。

〈オレは陰謀論は信じないし霊的なことにも関心はないがトランプが安倍総理のことを頭に思い浮かべながら答えてくれただろうことには涙する〉

このように自分の投稿が一人歩きしていく様に、心を痛めたのは大元の投稿者である。

〈みんな、私のジョークツイートを真剣にとらえちゃってるけど…〉

こう困惑の言葉をつぶやき、さらに女性インフルエンサーの投稿を引用しつつ〈やめて!〉と諌めたのだ。

だが女性インフルエンサーは気づいているのかいないのか一向に訂正せず、投稿者をブロックしてしまった。元の投稿者はアカウントを非公開に…。

現在、デマを拡散させたインフルエンサーの投稿にはXの解説機能で、

〈これは投稿者本人も冗談であると認めている作り話です〉

という注釈が加えられている。(ネットウォッチャーX)

デイリー新潮編集部