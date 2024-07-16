Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Ì¾¼Ö¤¬3Ç¯±Û¤·¤ËÇ¼¼Ö¡¡¤³¤À¤ï¤ê¥«¥¹¥¿¥à¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Öµæ¶Ë¤ÎÆ»³Ú¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¡¢2024Ç¯7·î13Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£3Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¼Ö¤ÎÇ¼¼Ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤À¤ï¤ê¥«¥¹¥¿¥à¤ËÈ¿¶Á¡Öµæ¶Ë¤ÎÆ»³Ú¡×¡¡Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬3Ç¯±Û¤·¤ÎÇ¼¼Ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡È¥¤¥¿¥ê¥¢Ì¾¼Ö¡É
¡¡Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¼Ö¡ØFIAT 600 Multipla¡Ù¤Î¹ØÆþ¤Ï3Ç¯Á°¤Ë¤¹¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½¤Íý¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎºÜ¤»ÂØ¤¨¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¸µ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¼Ö¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿Àé¸¶¤Ï¡Ö¤ªーー¡¢¤¦¤ïーー¡ª¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢968Æü¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢²þ¤á¤ÆÇ¼¼Ö¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÁáÂ®¼Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¥¸¥å¥Ë¥¢¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¡¢¹ë²÷¤Ê²»¤¬ÌÄ¤ë¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤§¤¨¤¨¤Ê¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¶¤¬´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤Ë¤¹¤ë¤±¤É¤Ê¡×¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÆ±¼Ö¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤È¤â¤È600cc¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±¼Ö¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï940cc¡¢50ÇÏÎÏ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¥ëー¥à¤ò¸«¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤É¤³¤¬°ìÈÖ¡¢¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¡¢ÍÑ°Õ¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃ´Åö¼Ô¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¥É¥¢¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥é¥¤¥É¥¬¥é¥¹¤Î¼êÇÛ¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¬¥é¥¹¤Î³«ÊÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Àé¸¶¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥àー¥º¡¢ºÇ¹â¤ä¤ó¡×¤È¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Çã¤¤Êª¡¢Ì´¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤¡£¡×¡Ö¥á¥ó¥Æ¤È¤«ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤³¤ì¤¬µæ¶Ë¤ÎÆ»³Ú¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤âÀé¸¶¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È¤Î¼ñÌ£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅê¹Æ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®ÎÓ¿ó¹°¡Ë