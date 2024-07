サンキューマートと話題のクリエイター5名がコラボ!

390円(税込429円)を中心とした価格でバラエティ豊かなアパレル雑貨をそろえる「サンキューマート」より、SNSを中心に話題のクリエイター5名とコラボした雑貨アイテムが登場する。サンキューマートクリエイターコラボシリーズは、SNSを中心に話題のクリエイターといち早くコラボした商品を展開しており、毎回多くの反響を呼んでいる。今回は、ブランドサイトや公式SNSで実施したアンケートの結果、​みいるかさん、ゆ菓子さん、ゑいたさん、遊ハちさん、まなもこさんの5名が「コラボして欲しいクリエイター」として支持を集め、今回のコラボが実現した。

写真左から「クリエイターキーホルダー みいるか」(429円)、「クリエイターステッカー みいるか」(214円)

ステッカーはスマホケースにはさんでもかわいい

写真左から「クリエイターキーホルダー ゆ菓子」(429円)、「クリエイターステッカー ゆ菓子」(214円)

写真左から「クリエイターキーホルダー ゑいた」(429円)、「クリエイターステッカー ゑいた」(214円)

写真左から「クリエイターステッカー 遊ハち」(214円)、「クリエイターキーホルダー 遊ハち」(429円)

写真左から「クリエイターキーホルダー まなもこ」(429円)、「クリエイターステッカー まなもこ」(214円)

特に注目なのが、イルカが大好きなゆるふわクリエイター・みいるかさん!SNS総フォロワーが100万人を超え、TikTokの「Popular Creator of the Year」や「Art Creator of the Year」を獲得し、今、最も注目されるクリエイターのひとりだ。海の生き物のことをたくさんの人に知ってもらいたい、守りたいという思いで活動しているみいるかさんの作品には、愛らしい海の動物たちが登場する。今回は、もちっとした質感のイラストが大人気の海の生き物の妖精「ゆるいるか」の「キーホルダー」(429円)と「ステッカー」(214円)が登場する。ほかのクリエイターさんたちも見逃せない。ゆ菓子さんの不思議でかわいいキメラたち、ゑいたさんの病みかわいい地雷系イラスト、遊ハちさんのちょっとどんくさくて愛嬌たっぷりのはちさん、まなもこさんのポップでファンシーな女の子たち...どれも魅力的!気になった人は、7月11日から先行予約を開始した公式オンラインショップでチェックを。ただ、みいるかさんのアイテムをはじめすでに在庫切れになってしまっているものも…!店舗でも7月中旬から順次販売開始なので、近くのサンキューマートで探してみよう。【WEB先行予約受付】■予約受付期間:受付中■販売場所:サンキューマート公式オンラインショップ【店頭販売】■販売開始日:2024年7月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始■販売場所:サンキューマート各店舗※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。