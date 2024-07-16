PM-S224PLFUBK

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　「BCNランキング」2024年7月1日から7日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付

PM-S224PLFUBK（エレコム）

2位　iPhone SE 第3世代 レザーケース 手帳型 UltraSlim 磁石付 クリアケース ネイビー

PM-A22SPLFUNV（エレコム）

3位　Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース

TR-PX248A-TTSL-CL（トリニティ）

4位　Google Pixel 8a ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック

PM-P241PLFUBK（エレコム）

5位　BASIO active SHG09 シンプルスマホ6 ケース カバー 手帳型 カード入れ おしゃれ スタンド機能 シンプル 大人 レディース メンズ ハンドストラップ付き マグネット式 ネイビー

7509BSACBO（テレホンリース）

6位　AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック

PM-S233PLFUBK（エレコム）

7位　[iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック

41-959039（Hamee）

8位　[iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア

41-960554（Hamee）

9位　iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア

PM-A22SHVCKCR（エレコム）

10位 iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7用手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド

RT-P24ELC1/BR（レイ・アウト）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。