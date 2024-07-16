『イナズマロック フェス2024』雷神ステージ第2弾出演アーティスト発表！NEWS、FANTASTICS、宮野真守、Falilv、ロバート秋山の5組

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■9月21日にFear, and Loathing in Las Vegas、ロバート秋山presents 秋山歌謡祭、9月22日にNEWS、FANTASTICS、宮野真守が出演！

西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに掲げる、滋賀県下最大の大型野外ライブイベント『イナズマロック フェス2024』の、雷神ステージ第2弾出演アーティストが発表された。

＜[LIVE AREA / 雷神STAGE] 第2弾出演アーティスト＞ （50音順）

09/21（土）

Fear, and Loathing in Las Vegas

ロバート秋山presents 秋山歌謡祭

09/22（日）

NEWS

FANTASTICS

宮野真守

2024年で16年目を迎える『イナズマロック フェス』は、9月21日・22日の2日間、滋賀県・烏丸半島芝生広場で開催される。

イベント情報

『イナズマロック フェス 2024』

09/21（土）滋賀・烏丸半島芝生広場 （滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場）

09/22（日）滋賀・烏丸半島芝生広場 （滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場）

『イナズマロック フェス2024』公式サイト

https://inazumarock.com/2024/