【最新話】『ダンダダン』最新161話が少年ジャンプ＋で配信 - メルヘンカルタの前に現れた新たな男は…
集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」に、『ダンダダン』(龍幸伸著)第161話「謎の男サンジェルマン」が7月16日掲載された。
少年ジャンプ＋公式X(@shonenjump_plus)より引用
『ダンダダン』は、幽霊を信じないオカルトマニアの少年・高倉と、宇宙人を信じない少女・綾瀬が活躍するオカルティック青春物語。少年ジャンプ＋で毎週火曜日更新、ジャンプコミックス15巻まで発売中。
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少年ジャンプ＋公式X(@shonenjump_plus)より引用
『ダンダダン』は、幽霊を信じないオカルトマニアの少年・高倉と、宇宙人を信じない少女・綾瀬が活躍するオカルティック青春物語。少年ジャンプ＋で毎週火曜日更新、ジャンプコミックス15巻まで発売中。