シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」最終シーズンとなるシーズン5より胸アツな特別メイキング映像が公開された。あわせて新キャストも発表されている。

映像が公開された2024年7月15日は、2016年7月15日のシーズン1配信開始からちょうど8周年の日。特別映像では貴重な撮影裏の様子とともに、主人公の1人・イレブン役のミリー・ボビー・ブラウンをはじめとするおなじみのキャストと製作陣が感慨深さを語っていく。

映像には、新星ネル・フィッシャー、ジェイク・コネリー、アレックス・ブローの姿も一瞬映し出されている。役柄など詳細は”未知”だが、彼らが新キャストとして参加することも明かされた。

撮影セットを歩き回りながら短く発せられるキャスト・製作陣の言葉から、端々に“ストレンジャー・シングスへの想いと愛”が感じられる。ミリーが「10歳だった私も20歳になりました。妙な感じです」と感慨を語ると同時に映し出されるのは、シーズン1の頃の幼き姿だ。

さらには、マックス役のセイディー・シンクは「一瞬一瞬を楽しんでいます」、ウィル役のノア・シュナップは「ワクワクします。最高のシーズンになります」、ダスティン役のゲイテン・マタラッツォは「これまでの経験を思い出すと胸が高鳴ります」……とおなじみのメンバーが次々と想いを語っていく。

ヴェクナ役のジェイミー・キャンベル・バウアーは「先シーズンのスケールを上回るはず」と熱く断言。最終シーズン5が配信開始となる前に、シリーズのファンは改めてこれまでを振り返り、未見の人はこの壮大な物語へ参加する一歩を歩んでみてほしい。



ミステリー、アドベンチャー、ヒューマンドラマ、ラブストーリー、サスペンスといったあらゆる要素が溶け合うように融合した唯一無二な本シリーズ。シーズン1~3では、別次元の恐ろしい“裏側の世界”の扉が開いたことからホーキンスに様々な脅威が襲来。超能力を持つ謎の少女イレブン、オタク気質なマイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、途中から仲間に加わったマックス……といった少年少女たちが、涙を誘うほどに頼もしく成長しながら、団結して大人たちと共に脅威を退けてきた。

シーズン4では、それぞれが離れ離れに暮らす中、シリーズ最大の脅威であり“裏側の世界”の秘密を握るヴェクナが襲来。おなじみの仲間たちにも容赦なく魔の手が伸びる中、これまで築き上げてきた各々のドラマを見事に結実させながら、ひとまずはヴェクナを退けることに成功するが……。

最終シーズンで描かれる、ホーキンスの仲間たちと史上最大の脅威ヴェクナの決戦の行方は?ホーキンスの仲間たちそれぞれが迎える結末は……?世界中が待ち望む最終シーズンの到来はもうすぐだ。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン1~4は独占配信中、シーズン5は近日独占配信。

