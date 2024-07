やっぱり、今注目の竜巻映画は『ツイスターズ』だよなぁ……。それだけじゃニャい!猫が竜巻になって襲ってくるトンデモ映画『キャットネード(原題:Catnado)』が爆誕だ。

竜巻とサメが合体した『シャークネード』(2013)というサメ映画があったが、それのニャンコ版のようなイメージ。製作陣は人食い悪魔ザメとエクソシストの戦いを描いた『エクソシスト・シャーク』(2015)や、もはや海を捨ててトウモロコシ畑で襲ってくるサメを描いた『Sharks Of The Corn(原題)』などの迷作を手がけるチーム。製作はサメ映画やパロディ・ホラー映画の迷門Wild Eye Releasing。あらすじ拙訳は以下の通りだ。

「世界は恐ろしい竜巻の猛攻撃に直面しており、それぞれの竜巻が怒り狂った必殺の猫ちゃん軍団を人類に放つ!混沌が支配する中、寄せ集めの集団に一つの任務が託された……この猫科の怒りを鎮めるのだ。しかし、この不利な状況下、人には一つの命しかない中で、生き残りをかけた彼らの戦いはニャンとも壊滅的なものとなる。モフモフが飛ぶと、それは殺戮の始まりだニャ!」



猫といえば人類のパートナーだ。予告編の冒頭では「猫は神様の小さな使い。たくさんの喜びや幸福をもたらしてくれます。本当に素晴らしい生き物ですが、時として殺人鬼にもなるのです。地獄から現れた怪物だという人もいます」とのナレーション。続く映像は、大量の猫ちゃんが竜巻となって宙を舞っている。人間に襲いかかるシーンは明らかにぬいぐるみが使われているなど、ニャンともチープな映像ではあるが、どうか温かい目で楽しんでほしい。

『キャットネード』はアメリカで2024年10月22日にVOD配信、DVD発売となるようだ。

