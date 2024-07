【東京マルイ再販情報:7月10日~7月12日分】

東京マルイは、7月10日より7月12日にかけて次世代電動ガン「URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3」(76,780円)と「URG-I ソップモッド ブロック3」(76,780円)、ガスブローバックショットガン「サイガ-12 SBS」(71,280円)を再販した。

「URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3」と「URG-I ソップモッド ブロック3」は、それぞれ米陸軍特殊部隊「グリーンベレー」が使用している最新型アッパーレシーバー(URG-I)を次世代電動ガンとして再現したもの。URG-Iならではの仕様を追及しており、どちらも「M-LOKレイルシステム」を搭載しており、付属するピカティニー規格(幅20mm)のレイルを好みの位置に取り付けられる。

「サイガ-12 SBS」はガスブローバック ショットガン・シリーズ第2弾として、フルオート(連射)モードを追加したモデル。セミ/フルオートでの3発同時発射だけでなく、「サイガ-12K」の16.9インチバレルを大幅にカットし長さを6段階に調整できるエンハンスド・ストックを装備。加えて、専用ハンドガードには各種オプションパーツを搭載するための脱着式レイルを装備しており、CQBに適応する為のオリジナルカスタムが施されている。

7月10日分

「URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3」詳細

「URG-I ソップモッド ブロック3」詳細

7月12日分

「サイガ-12 SBS」詳細

価格:76,780円 全長:750mm/825mm(ストック伸長時) 銃身長:275mm 重量:3,150g(空マガジン、バッテリー含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.28g) 動力源:8.4Vニッケル水素1300mAh SOPMODバッテリー 装弾数:82発価格:76,780円 全長:825mm/900mm(ストック伸長時) 銃身長:275mm 重量:3,235g(空マガジン、バッテリー含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.28g) 動力源:8.4Vニッケル水素1300mAh SOPMODバッテリー 装弾数:82発価格:71,280円 全長:490mm(ストック折りたたみ時)/675mm(ストック展開時)/ 755mm(ストック伸長時) 銃身長:200mm 重量:3,480g(空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:90発

