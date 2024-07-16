「三伏」初日を迎え、中国各地の市民が冬に備え予防的治療
15日、江蘇省の淮安市洪沢区中医院で中医薬を調合する薬剤師。（淮安＝新華社配信/殷潮）
【新華社北京7月16日】1年で最も暑い時期とされる「三伏」の初日を迎えた15日、中国各地で多くの市民が病院や中医学（中国伝統医学）の診療機関を訪れ、冬にかかりやすい病気を夏の間に予防・治療する「冬病夏治」の理論に基づき、鍼灸（しんきゅう）や、数種類の中医薬を混ぜて作る貼り薬「三伏貼」などによる予防的治療を行い、免疫力を高めた。
15日、安徽省の淮北市中医医院で「三伏貼」を作る医療スタッフ。（淮北＝新華社配信/万善朝）
15日、浙江省湖州市徳清県下渚湖街道衛生院の中医薬館で、子どもの体に「三伏貼」を貼る医療スタッフ。（湖州＝新華社配信/王正）
15日、浙江省湖州市の長興県中医院で市民の体に「三伏貼」を貼る医療スタッフ。（湖州＝新華社配信/譚云俸）
15日、浙江省湖州市呉興区埭渓（たいけい）鎮中心衛生院で「三伏貼」を並べる医療スタッフ。（湖州＝新華社配信/何偉衛）
15日、江蘇省の南通中病院で子どもの体に「三伏貼」を貼る医療スタッフ。（南通＝新華社配信/徐培欽）
15日、山東省の栄成市中医院で子どもの体に「三伏貼」を貼る医療従スタッフ。（栄成＝新華社配信/李信君）
15日、山東省臨沂（りんぎ）市沂南県銅井鎮中心衛生院で市民に鍼灸治療を行う医師。（臨沂＝新華社配信/王彦氷）
15日、山東省棗荘（そうそう）市にある中医学診療機関で子どもの体に「三伏貼」を貼る医療スタッフ。（棗荘＝新華社配信/孫中竽）
15日、山東省浜州市の博興県中医医院で患者にカッピングを行う医療従スタッフ。（浜州＝新華社配信/陳彬）
15日、湖南省永州市の道県中医医院で市民に督脈灸療法を施す医療スタッフ。（永州＝新華社配信/蒋克青）
15日、重慶市黔江区中医院で市民の体に「三伏貼」を貼る医療スタッフ。（重慶＝新華社配信/楊敏）
15日、河南省の済源市中医院で市民の体に「三伏貼」を貼る医療スタッフ。（済源＝新華社配信/苗秋鬧）
15日、山東省臨沂（りんぎ）市郯城（たんじょう）県馬頭中心衛生院で市民の体に「三伏貼」を貼る医療スタッフ。（臨沂＝新華社配信/房徳華）
15日、山東省の滕州市中医医院で子どもの体に「三伏貼」を貼る医療スタッフ。（滕州＝新華社配信/孫楊）