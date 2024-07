「KOTORIがNEWSの裏でやるなんていう世界線があったんですね。オレらにしか作れない伝説があると思っています。NEWSの裏で、伝説作りましょう!」フロントマン横山優也(Vo, G)が、ライブ後半戦に突入する直前のMCで語った言葉は、もしかすると何年か後、KOTORIのバンドヒストリーにおいて、とても重要なものになっているかもしれない。そんな予感と、そうなることを期待したい気持ちが高まるライブを観せてくれたKOTORIは、<LuckyFes>最終日、GARDEN STAGEのトリという大役を担ってステージに登場した。

セットリスト

1. We Are The Future

2. トーキョーナイトダイブ

3. 秘密

4. ジャズマスター

5. オーバードライブ

6. RED

7. Masterpiece

8. 素晴らしい世界

9. YELLOW

真っすぐなロックが魅力のバンドだけに、いきなりのトップスピードで駆け抜けていくのかと思いきや、スモークで覆われたステージで逆光に照らされた横山、上坂仁志(G)、佐藤知己(B)の3人のシルエットは、ミドルテンポの「We Are The Future」でスケールの大きな轟音ギターサウンドを夜の森の中で美しく響かせ、サポートドラマーが叩き出すビートに乗せて“We are the Music. We are the Future.”と何度もリフレインする。「さあ、いこうぜ!」。横山がそう叫ぶと、ここから「トーキョーナイトダイブ」「秘密」を立て続けに演奏し、徐々にバンドの熱量をクレッシェンドさせていく。「ここにいるってことは、みんなロック好きってことでいいですか!?」とステージからフレンズに問いかけると、「ジャズマスター」と「オーバードライブ」では、ストレートな熱いロックでフレンズたちの合唱を誘った。こうした流れで横山が発した名言が、冒頭で紹介したMCだ。ギターの柔らかなクリーントーンに導かれ、それまで被っていたキャップを脱いだ横山は、誰の心の中にも存在するノスタルジックな想いをとつとつと吐露するように「RED」を歌う。曲はそこから次第にビートが激しくなっていき、エモーショナルなエンディングを迎えると、続く「Masterpiece」でステージ前に集まったフレンズたちの心をひとつにし、自らを、そしてフレンズたちの心を開放していく。そこから間髪入れずに、アッパーな「素晴らしい世界」へ。上坂がステージのセンターフロントでギターをかき鳴らすと、横山はドラム台に上り、拳をかかげ、そして笑顔を見せた。それはもちろん、GARDEN STAGEに集まったフレンズ全員での大合唱に向けられたものだ。フレンズのパワーを受け取った横山は、ギターを置いて「今日しかできないことをやろう。一人ずつグータッチします!」とステージを降り、フィールド最前列の鉄柵に飛び乗る。すぐさまそこに集結したフレンズたちと実際にグータッチを交わし、彼らに身体を支えられながら、エモーショナルに「素晴らしい世界だ」とシャウトし続けた。実は彼ら、2日前に終了した全国ツアーをもってドラマーが脱退し、3人組バンドという新体制をスタートさせたばかり。その最初のライブが、この<LuckyFes>だったのだ。ファンは当然、そういったバンドのストーリーを十分すぎるほど理解して迎えたライブだっただろうが、この夜、ただただロックなサウンドに惹きつけられたGARDEN STAGEに集まったフレンズたちにとっては、このステージこそが現在進行形のKOTORIであり、横山、上坂、佐藤のプレイもまた、これが正真正銘の新生KOTORIであることを声高らかに宣言するような、感動すら覚える熱量の高いロックを<LuckyFes>で届けてくれた。そしてラスト、再びオープニングに戻っていくかのような逆光の中で、3人のシルエットが奏で始めたサウンドは「YELLOW」だ。そのアンサンブルはドラマチックに激しさを増していき、上坂がステージ上であおむけになりながらシューゲイザーばりの爆音ギターをかき鳴らすと、佐藤のベースは堅実かつアグレッシブにバンドのボトムを支える。そして、ギターアンプの上に登った横山が、曲のエンディングで高々とジャンプすると、KOTORIは轟音を残したままステージを去っていった。それは、<LuckyFes>最終日、GARDEN STAGEのフィナーレを意味するのと同時に、KOTORIが次なる伝説へと向かう、新たな歩みのスタートを思わせるワンシーンでもあった。文◎布施雄一郎写真◎大峡典人 / team SOUND SHOOTER