¡Ö½Ð¤¿¤¤¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø½Ð¾ìÌÀ¸À¡¡¸Ä¿Í¤è¤êÌîµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ö¥ì¤Ê¤¤»ÑÀª
¡Ú¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡ËÈ¯¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆ±£±£·Æü¡Ë¤Ë¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö£²ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½éËÜÎÝÂÇ¤ä½é¤Î£Í£Ö£Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¹±Îã¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¤âÆ²¡¹¤Î¼çÌò¡££³£°¿Í°Ê¾å¤ÎÆüÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»¦Åþ¤¹¤ëÃæ¡¢Ìó£³£°Ê¬´Ö¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¼Âà¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡££²£°£²£¸Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥«¥ª¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Î²ñ¸«¥Ö¡¼¥¹ÌÜ»Ø¤·¤ÆÊóÆ»¿Ø¤¬ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡££Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä£Í£Ì£Â¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤¬Áö¤ëÆ°²è¤Ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤È¶ì¾Ð¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤é¤¬Á´ÎÏ¼ÀÁö¡¢ÂçÃ«¤ËºÇ½é¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÂ®Êó¡££³£°¿Í°Ê¾å¤¬»¦Åþ¤·¤¿¾õ¶·¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¡ÖÈà¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òËèÆü¸«¤¿¤¤¤Í¡£Ìîµå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬Èà¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤ÈºÇ¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖÂçÃ«¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ÊÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤ÏÌó£³£°Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Î£´Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÏÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼°ÊÍè¡¢£²¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¡£¡Ö²¿²óÍè¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢µå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²¿²óÍè¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¾ì½ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯°ÊÍè¤Î½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤Ë¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥±¡¼¥¸¥ï¡¼¥¯¤ÎËÜ¿ô¤â¤Þ¤ÀÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤³¤¦¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¹¤®¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È·üÇ°ÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¼Âà¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£¸å¤â¤Á¤í¤óÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿Àè¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï½Ð¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð½Ð¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾ÍèÅª¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¤È¤·¤¿¡£
¡¡£²£¸Ç¯¤ËËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÌîµå¤¬£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆÃÊÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÆÃÊÌ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÂ¾¤Î¡¢ÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¸«¤ëµ¡²ñ¤ÏÅöÁ³Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÌîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ê¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¤Î¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï£²·î£²£·Æü¤Ë¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡Ê¸ÞÎØ¤Ï¡ËÄÌ¾ï¤Ê¤é¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»þ´ü¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤¤¤Î¤Ç¤«¤Ê¤êÊ£»¨¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¤Î´ÇÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤ËÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Á°È¾Àï¤ò¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ÎÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£¶ÎÒ¡¢Æ±£±°Ì¤Î£²£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢Æ±£³°Ì¤Î£¶£¹ÂÇÅÀ¡¢Æ±£³°Ì¤Î£²£³ÅðÎÝ¤Ç½ª¤¨¡¢£³´§²¦¡¢»Ë¾å£¶¿ÍÌÜ¤Î¡Ö£´£°¡½£´£°¡×¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤¬¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤¤¤«¤è¤¯ËÍ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤Î°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï½éËÜÎÝÂÇ¡¢½é£Í£Ö£Ð³ÍÆÀ¤Ç°Î¶È¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ËÜÈÖ¤â¼çÌò¤À¡£