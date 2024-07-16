¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾¡Ï¢Âçµ©¡¡»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿ÌÜ»Ø¤·ÌøÄ®¤ÎÂÇ·â½Ñ¤Ë³Ø¤Ö¡Ö°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤¿¡×
¡¡ÀáÌÜ¤Î°éÀ®£µÇ¯ÌÜ¡¢¼ÞÇ®¤ÎÊ¡²¬¡¦ÃÞ¸å¤Ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£º£µ¨Æó·³Àï¤Î¼ç¤ËÆóÍ·´Ö¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾¡Ï¢Âçµ©ÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤À¡£ÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤Ë²Ã¤¨¤Æ²ÝÂê¤ÎÂÇ·â¤Ç¤â³Î¼ÂÀ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¿Í´ÖÀ¤ò¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¼ãÂë¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¡½¨¡º£Ç¯¤ÏÂÇ·âÎÏ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×
¡¡¾¡Ï¢¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤éÂÐ±þÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ²½µå¤¬Íè¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤ÈÂÇÎ¨¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤ÏÊÑ²½µå¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤âÍî¤È¤»¤¿¤é°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬º£Ç¯¤ÏÁý¤¨¤¿¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¡½¨¡ÊÑ²½µå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÇÀÊ¤â¤¢¤ë
¡¡¾¡Ï¢¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇÀÊ¤ÎÆâÍÆ¤È¤«¡¢Åê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÑ²½µå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÇÀÊ¤âÁý¤¨¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐÊÑ²½µå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇÀÊ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬Áý¤¨¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¨¡»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌøÄ®¡ÊÃ£¡Ë
¡¡¾¡Ï¢¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÌøÄ®¤µ¤ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¡¢¤¤¤Þ²¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤«¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡£¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ÌøÄ®¤µ¤ó¤¬Æó·³¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ê¥Ù¥ó¥Á¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤Ë¡Øº£¡¢²¿ÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦ÂÔ¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Ð¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¨¡¼éÈ÷¤Ç¤Î°Õ¼±¤Ï
¡¡¾¡Ï¢¡¡¥ß¥¹¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÂÇµå¤¬Íè¤¿¤é¤³¤¦Êá¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÂÇ¼Ô¤¬¡ËÂÇ¤Ä½Ö´Ö¤Ï¤â¤¦²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢´ª¤È¤¤¤¦¤«¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡£
¡¡¡½¨¡¡ÊºÇ¶áÆó·³¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡ËËÒ¸¶Âç¤ÈÆóÍ·´Ö¤òÁÈ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë
¡¡¾¡Ï¢¡¡¥Þ¥¤µ¤ó¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¾Ç¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ëÊ¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼þ¤ê¤«¤é¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤â¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¸«¤Æ°Â¿´¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¨¡º£Ç¯¤Ï»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤¬¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤
¡¡¾¡Ï¢¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤È¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì·³¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ»î¹ç½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¤¢¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡£
¡¡¡½¨¡¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢°ìÈÖ¿Ê²½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï
¡¡¾¡Ï¢¡¡ÂÇ·â¤Ç¤¹¤Í¡£¼éÈ÷¤Ï¤â¤È¤â¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ï´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¡£ÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤Î´¶³Ð¤«¤é¸À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Ï¼«¿®¤â¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÆó·³¤Ç¤â¤â¤¦ÌµÍý¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤¤¤±¤ë¡¢°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¨¡¼¡¤Ï°ì·³¤Ç¤È¤¤¤¦»×¤¤
¡¡¾¡Ï¢¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤ÈÆó·³¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤µ¤é¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È°ì·³¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¨¡º£Ç¯¤«¤éÎÀ¤ò½Ð¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¾¡Ï¢¡¡±óÀ¬¤È¤«¤Ç²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤¬¤¢¤ë»þ¤ÏÎÀ¤Ç¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£°ÜÆ°¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÎÀ¤À¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«Áá¤¯µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç°ìÆü°ìÆü¤¬²á¤®¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤À¤«¤é¤É¤¦¤È¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¨¡ÁÝ½ü¡¢ÀöÂõ¤È¤«¤Ï
¡¡¾¡Ï¢¡¡ÁÝ½ü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«£Â·¿¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤¹¤«¡¢¤½¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ë´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬¼«Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤À¤±´ñÎï¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¨¡£··îËö¤Îº£µ¨´ü¸Â¤Ë¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò²Ì¤¿¤¹
¡¡¾¡Ï¢¡¡¤½¤ó¤Êµ¤Éé¤¦¤³¤È¤È¤«¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Êµ¤Éé¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤«¡¢¤¢¤È£±¤«·î¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤«¤Ï»×¤ï¤º¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ç¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ëÎÏ¤ò½Ð¤¹¤È¤«¡¢Ìîµå¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¨¡Ìîµå¤ò³Ú¤·¤à¿´¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶½Æî¹â¹»»þÂå¤«¤é¤¢¤Ã¤¿
¡¡¾¡Ï¢¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Îý½¬¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤í¤¦¤Ã¤ÆÀäÂÐ»×¤¦¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤À¤±¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤éÊÑ¤¨¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¨¡º£¸å¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¾¡Ï¢¡¡º£¸å¤âÀ®ÀÓ¤ÏÀäÂÐ½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹¥¤¤À¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤±¤É¡¢ºÃÀÞ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤±¤Ï¶¯¤¯¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¨¡Æ±¶¿¤ÎµÜ¾ë¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤Ï
¡¡¾¡Ï¢¡¡¡ÊµÜ¾ë¤¬¸Î¾ã¤«¤é¡ËÉüµ¢¤¹¤ëÁ°¡¢Æó·³¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ°ì·³¤Ç¡ÊÇ¯Êð¤¬¡Ë£±²¯Ä¶¤¨¤Æ¡¢·ë¹½Âç¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¹»»þÂå¤ÈÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢µÜ¾ë¤é¤·¤¤¤Ê¤È¡£
¡¡¡½¨¡ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò
¡¡¾¡Ï¢¡¡¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ù¤«¤Ä¤ì¤ó¡¦¤Ï¤ë¤¡¡£²£°£°£±Ç¯£´·î£³£°ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô½Ð¿È¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢ÆâÌî¼ê¡£ÇØÈÖ¹æ£±£³£°¡£¿ÈÄ¹£±£·£µ¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¶£¹¥¥í¡£¶½Æî¹â¤Ç£²Ç¯»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Âè£±£°£°²óµÇ°¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï£¸ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡££²£°£±£¹Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£Æ±Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿µÜ¾ëÂçÌï¤È¤ÏÃæ³Ø¡Êµ¹ÌîÏÑ¥Ý¥Ë¡¼¡Ë¡¢¹â¹»»þÂå¤È¤â¤ËÆ±µéÀ¸¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥å¥¢¤ÊÂÇ·â¤È²ÚÎï¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ë¼éÈ÷¤¬¥¦¥ê¤Î¾ÍèÍË¾¤Ê°ïºà¡£15Æü¸½ºß¡¢Æó·³Àï¤Ç£²£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£µ£¸ÂÇ¿ô£±£´°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£±ÎÒ¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶ÂÇÅÀ¡¢£³ÅðÎÝ¡£