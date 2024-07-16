鬼虫兵庫氏が手がけるミステリーアドベンチャー「シロナガス島への帰還」のラッピングバスが松江市内を運行開始！
【松江市交通局：「シロナガス島への帰還」ラッピングバス】
7月16日より 運行開始
7月16日より 運行開始
松江市交通局は、鬼虫兵庫氏が手がけるミステリーアドベンチャーゲーム「シロナガス島への帰還」をテーマにしたラッピングバスが、本日7月16日より松江市内を運行している。
バスには、右側面には漫画家の鬼頭サケル氏、左側面には漫画家のむちまろ氏による登場人物のイラストが大きくデザインされているほか、背面にはゲームのキービジュアルがデザインされ、インパクト抜群の全面ラッピングとなっている。
なお松江市交通局のラッピングバスは約20両存在するが、ゲームを題材としたラッピングは今回が初となる。
松江市在住の作家、鬼虫兵庫が手掛けたミステリーアドベンチャーゲーム『シロナガス島への帰還』をテーマにしたラッピングバスが、明日7月16日より松江市内で走り始めます！- 鬼虫兵庫 Hyogo Onimushi (@ONIMUSHI_HYOGO) July 15, 2024
松江市交通局のラッピングバスは約20両ありますが、ゲームが題材のラッピングはこれが初となります。… pic.twitter.com/7apwmJ01kA
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