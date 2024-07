ワクワクするキャンディを展開する「PAPABUBBLE(パパブブレ)」から、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のアイコンをモチーフとしたキャンディが登場!

「ミッキーマウス」のシルエットや「ミニーマウス」のリボンなどがあしらわれた、元気が出るカラーリングのキャンディです☆

PAPABUBBLE(パパブブレ)「ディズニードリームトラベルミックス」ミニーマウス

価格:880円(税込)

先行発売日:2024年7月18日(木)(ルミネエスト新宿店)

発売日:2024年8月1日(木)

フレーバー:5種類(レモンソーダ・クレームブリュレ・コーラ・ミックスベリー・ハニーポップコーン)

販売店舗:

ルミネエスト新宿店/札幌店/福岡店/仙台店/羽田空港店/横浜アトリエ/京都店/ルクア大阪店/心斎橋店/なんば店/名駅店/OKAZAKI/栄店/中野店/ジョイナス店/大丸東京店/さいたま新都心店/町田店/吉祥寺店/立川店/横浜郄島屋店/オンラインストア

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」より、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のアイコンをモチーフにした、プレミアムキャンディ「ディズニードリームトラベルミックス」が登場!

「ミッキーマウス」のシルエットやグローブ、「ミニーマウス」のリボンや衣装などをデザインしたオリジナルキャンディです。

元気の出る明るいカラーリングで、楽しい世界観が表現されています。

フレーバーは全部で5種類。

夏にぴったりの爽快感のあるソーダ系をはじめ、ハニーポップコーン、クレームブリュレなどの甘い限定フレーバーも入っており、ポケットやバッグに忍ばせ旅行に出かけたくなるキャンディです。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をモチーフにした、味も見た目も楽しめる、夏のお出かけにぴったりのキャンディ。

PAPABUBBLE(パパブブレ)の「ディズニードリームトラベルミックス」は、2024年7月18日(木)よりルミネエスト新宿店で開催される「DISNEY DREAM TRAVEL at LUMINE EST SHINJUKU」にて先行販売されます☆

