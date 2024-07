ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」で8月8日より独占配信される、“BTSユニット初”のトラベルバラエティ『Are You Sure?!』(全8話/初回2話、以降毎週木曜日1話ずつ)の新ポスタービジュアルとティザー予告が解禁となった。BTSの最年少メンバー2人で、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNG KOOKが、ニューヨーク、済州島、札幌を巡りながら、オフモード全開でさままざなアクティビティに挑戦。時には雨に降られたり、海に飛び込んだり、カヌーに乗ったり、バイクに二人乗りしてみたり、日常から離れ全力で休暇を楽しんでいる彼らと一緒に旅をしている気分が味わえる。

今回解禁されたポスタービジュアルは、済州島の海をテーマに、浮き輪やタンクトップのイラストを描き加えられ、ちょっぴり困り顔なJIMINとJUNG KOOKが「Are You Sure?!(これでいいの?!)」とコメントしているようなビジュアルに仕上がっている。ティザー予告では、JUNG KOOKのソロ曲「Standing Next to You」にのせて、各地の旅のハイライトシーンがぎゅっと収められている。海を眺めながら「僕らの入隊前に旅行映像を撮るのはどうかな」とJIMINの提案からこの企画がスタート。船の上で番組タイトルを考えだす2人だが、”自由気ままな旅行?””非日常な旅行?”とどんな内容になるのかワクワクしながら”本当にいいの?”“いいんじゃない?”と満足気の様子。実際、自由すぎる旅の展開とありのままの姿をさらけ出しすぎて、“これでいいの?!”を連発していたJIMINとJUNG KOOK。最終的に『Are You Sure?!』(これでいいの?!)がタイトルになった。