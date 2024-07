【実食レポ】爽やかなミニオンカラー！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT！ サマー2024」ミニオン・シェイブアイス〜パイン〜

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、サマー・イベント『NO LIMIT! サマー2024』を2024年9月1日(日)までの期間限定で開催中!

2024年は、パークの夏の風物詩“びしょ濡れパレード”として、4年ぶりに復活するウォーター・パレードが『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』となって新しく登場しています。

今回は、そんな夏のパークでいただきたい、「ミニオン・シェイブアイス〜パイン〜」を紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! サマー2024」ミニオン・シェイブアイス〜パイン〜

価格:900円

販売店舗:デリシャス・ミー!ザ・クッキー・キッチン

ミニオンカラーが爽やかな、パインづくしのかき氷。

ブルーとイエローのシロップでミニオンカラーに仕上げてあります。

上にはパイナップルがたっぷり!

甘酸っぱい爽やかな味わいは、シェイブアイスとよく合います。

夏らしいデザインのカップで提供。

ハイビスカスなどの絵柄が南国ムードを演出します。

パインたっぷりの爽やかな味わい!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・シェイブアイス〜パイン〜」の紹介でした。

