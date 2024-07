LE SSERAFIM、日本ツアー「FLAME RISES」東京公演のBlu-ray＆DVDが9月25日に発売決定！

現在、デビュー後日本で初めてとなるファンミーティングを開催しているLE SSERAFIMの、初の映像商品「2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN」Blu-ray&DVDが、9月25日(水)に発売されることが決定した。本作には、昨年開催したツアー「2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN」より、2023年8月31日に行われた、東京・国立代々木競技場第一体育館での公演が収録される。ツアー開催直後から映像化を望む多くの声が寄せられており、満を持しての初の映像化だけに、本作を見てLE SSERAFIMのパフォーマンスに酔いしれてほしい。

商品形態は、初回限定盤Blu-ray、初回限定盤DVD、通常盤DVDの3形態で発売。初回限定盤は、国立代々木競技場第一体育館の公演と、初のツアーに挑むメンバーの様子が垣間見える舞台裏や、今回のために撮影された特別インタビューなどを含んだメイキング映像など、合計約170分のフルボリュームな内容となっている。また、52ページのフォトブック、2L判フォトカードセット(5枚)、ポスター、ロゴステッカー、ライブ写真フォトカード(1枚)が付属。付属物は、初回限定盤Blu-ray・初回限定盤DVDでそれぞれ異なるビジュアルを使用されており、形態ごとに公演の様々なシーンを思い出すことのできる豪華な内容になっている。通常盤DVDには、国立代々木競技場第一体育館の公演の映像と、24ページのフォトブック、初回プレス分にはL判フォトカードが1枚ランダムで封入される。

■商品情報

「2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN」Blu-ray&DVD

予約開始日: 2024年7月16日(火) 11時〜

発売日: 2024年9月25日(水)



【初回限定盤Blu-ray】

品番:TYXT-19038

価格:9,900円(税込)

仕様:三方背スリーブケース、デジパック



<収録内容 (Disc2枚)>

〇Disc1

・2023.08.31 2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM



〇Disc2

・Making Film of 2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN(日本語テロップ付)



<付属物>

・フォトブック52P(初回限定盤Blu-ray Ver.)

・2L判フォトカード5枚セット(初回限定盤Blu-ray Ver.)

・ポスター(初回限定盤Blu-ray Ver.)

・ロゴステッカー(初回限定盤Blu-ray Ver.)

・ライブ写真フォトカード1枚(初回限定盤Blu-ray Ver.)※ランダム



【初回限定盤DVD】

品番:TYBT-19046

価格:8,800円(税込)

仕様:三方背スリーブケース、デジパック



<収録内容 (Disc2枚)>

〇Disc1

・2023.08.31 2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM



〇Disc2

・Making Film of 2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN(日本語テロップ付)



<付属物>

・フォトブック52P(初回限定盤DVD Ver.)

・2L判フォトカード5枚セット(初回限定盤DVD Ver.)

・ポスター(初回限定盤DVD Ver.)

・ロゴステッカー(初回限定盤DVD Ver.)

・ライブ写真フォトカード1枚(初回限定盤DVD Ver.)※ランダム



【通常盤DVD】※初回プレス

品番:TYBT-19044

価格:6,600円(税込)



<収録内容>

・2023.08.31 2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM



<付属物>

・フォトブック24P(通常盤DVD Ver.)

・L判フォトカード1枚(通常盤DVD Ver.)※ランダム ※初回プレス分のみ



【全形態共通Disc 1収録内容】

<2023.08.31 2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM>

・The World Is My Oyster

・FEARLESS -Japanese ver.-

・The Great Mermaid

・Blue Flame -Japanese ver.-

・Impurities

・No Celestial

・Choices

・Good Parts (when the quality is bad but I am)

・Sour Grapes

・We got so much

・Flash Forward

・ANTIFRAGILE -Japanese ver.-

・The Hydra

・Eve, Psyche & The Bluebeard's wife

・FEARNOT (Between you, me and the lamppost)

・No-Return (Into the unknown)

・Fire in the belly



