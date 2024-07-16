LE SSERAFIM、日本ツアー「FLAME RISES」東京公演のBlu-ray＆DVDが9月25日に発売決定！
本作には、昨年開催したツアー「2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN」より、2023年8月31日に行われた、東京・国立代々木競技場第一体育館での公演が収録される。ツアー開催直後から映像化を望む多くの声が寄せられており、満を持しての初の映像化だけに、本作を見てLE SSERAFIMのパフォーマンスに酔いしれてほしい。
通常盤DVDには、国立代々木競技場第一体育館の公演の映像と、24ページのフォトブック、初回プレス分にはL判フォトカードが1枚ランダムで封入される。
■商品情報
「2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN」Blu-ray＆DVD
予約開始日: 2024年7月16日（火） 11時〜
発売日: 2024年9月25日（水）
【初回限定盤Blu-ray】
品番：TYXT-19038
価格：9,900円（税込）
仕様：三方背スリーブケース、デジパック
＜収録内容 （Disc2枚）＞
〇Disc1
・2023.08.31 2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM
〇Disc2
・Making Film of 2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN（日本語テロップ付）
＜付属物＞
・フォトブック52P（初回限定盤Blu-ray Ver.）
・2L判フォトカード5枚セット（初回限定盤Blu-ray Ver.）
・ポスター（初回限定盤Blu-ray Ver.）
・ロゴステッカー（初回限定盤Blu-ray Ver.）
・ライブ写真フォトカード1枚（初回限定盤Blu-ray Ver.）※ランダム
【初回限定盤DVD】
品番：TYBT-19046
価格：8,800円（税込）
仕様：三方背スリーブケース、デジパック
＜収録内容 （Disc2枚）＞
〇Disc1
・2023.08.31 2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM
〇Disc2
・Making Film of 2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN（日本語テロップ付）
＜付属物＞
・フォトブック52P（初回限定盤DVD Ver.）
・2L判フォトカード5枚セット（初回限定盤DVD Ver.）
・ポスター（初回限定盤DVD Ver.）
・ロゴステッカー（初回限定盤DVD Ver.）
・ライブ写真フォトカード1枚（初回限定盤DVD Ver.）※ランダム
【通常盤DVD】※初回プレス
品番：TYBT-19044
価格：6,600円（税込）
＜収録内容＞
・2023.08.31 2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM
＜付属物＞
・フォトブック24P（通常盤DVD Ver.）
・L判フォトカード1枚（通常盤DVD Ver.）※ランダム ※初回プレス分のみ
【全形態共通Disc 1収録内容】
＜2023.08.31 2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES' IN JAPAN at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM＞
・The World Is My Oyster
・FEARLESS -Japanese ver.-
・The Great Mermaid
・Blue Flame -Japanese ver.-
・Impurities
・No Celestial
・Choices
・Good Parts （when the quality is bad but I am）
・Sour Grapes
・We got so much
・Flash Forward
・ANTIFRAGILE -Japanese ver.-
・The Hydra
・Eve, Psyche ＆ The Bluebeard's wife
・FEARNOT （Between you, me and the lamppost）
・No-Return （Into the unknown）
・Fire in the belly
■関連リンク
LE SSERAFIM日本公式サイト