ハロー!プロジェクトのグループが総出演するコンサートツアー「Hello! Project 2024 Summer ALL OF US」が13 日、TACHIKAWA STAGE GARDEN(東京)よりスタートした。約4年ぶりにメンバー総出演による開催となった“ハロコン”、先月新たに9 人組グループとしてスタートしたロージークロニクルもフレッシュにパフォーマンスした。 全国7都市8会場を全12日程

