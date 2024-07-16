iFootage「Gazelle」に、赤のアクセントが特徴的な中型トラベル三脚
Gazelle TA3B
株式会社浅沼商会は、iFootage「Gazelle」シリーズに中型トラベル三脚を追加。7月19日（金）に発売する。
収納時にかさばらず、伸長時は十分な高さを確保したというコンパクトかつスリムな設計の中型トラベル三脚に、小型のビデオ雲台「Komodo K3」を組み合わせたセット。
素材の異なるアルミ三脚の「Gazelle TA3B」とカーボン三脚の「Gazelle TC3B」の2モデルを用意した。価格はTA3Bが3万7,400円、TC3Bが4万9,500円（いずれも税込）。
開脚角度は、21°/45°/78°で、ローアングル撮影にも対応する。雲台を含む最低高はTA3Bが259mm、TC3Bは220mm。
ビデオ雲台の「Komodo K3」には、ハーフボールレベリングベースを採用。パン・ティルト機構を備える。
Gazelle TA3B
伸長：1,500mm 縮長：495mm 最低高：184mm 段数：4段 最大脚径：25mm 重量：1.26kg 耐荷重量：5kg 素材：アルミ合金
Gazelle TC3B
伸長：1,320mm 縮長：415mm 最低高：145mm 段数：4段 最大脚径：25mm 重量：1kg 耐荷重量：5kg 素材：カーボン
Komodo K3
高さ：75mm ベース直径：43mm 重量：0.28kg 耐荷重量：3kg ベースネジ穴：3/8-16UNC