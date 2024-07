先週金曜日(7月12日)、英国ロンドンのハイドパークで開かれた<British Summer Time>フェスティバルで、スティーヴィー・ニックスのパフォーマンスにハリー・スタイルズがゲスト出演した。ハリーはアンコールで登場し、スティーヴィーとトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの楽曲「Stop Draggin’ My Heart Around」(1981年)とフリートウッド・マックの「Landslide」(1975年)をスティーヴィーとデュエットした。「Landslide」のパフォーマンスでは、2022年秋に亡くなったバンド・メイトで親友、クリスティン・マクヴィーの姿がスクリーンに映し出され、この日(7月12日)誕生日だった彼女へ捧げられた。

.@StevieNicks and @Harry_Styles performing Landslide together at @BSTHydePark last night ✨???? pic.twitter.com/zsHTsJWNWQ