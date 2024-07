ファッションからコスメ、インテリアなど、さまざまなグッズを扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は軽くてはきやすい、スポーツやイベントシーンにぴったりな「スヌーピー」デザインのジャージパンツを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」ジャージパンツ

価格:3,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

ウエスト:ゴムとひも通し

仕様:吸汗速乾加工、UVケア加工、洗濯機洗い可能

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

動きやすいジャージ素材でできた、「スヌーピー」デザインのジャージパンツがベルメゾンから登場。

伸縮性があって軽く、はきやすいので、のびのびアクティブに活動できます!

ウエストは総ゴムに内ひもで、快適にフィット。

定番のストレートシルエットをベースにした、スポーツやイベントなどいろんなシーンで活躍してくれる一着です。

両脇に付いたポケットも便利なポイント。

アクティブな「スヌーピー」のイラストがあしらわれ、スポーティーな印象を与えてくれます☆

軽くてはきやすく、動きやすい素材でできた幅広いシーンで活躍してくれるジャージパンツ。

「スヌーピー」デザインのジャージパンツは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

