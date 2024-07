ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ズオウ」が登場する「くまのプーさん」の夢の中を表現した「ジャカードタオルケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん」ジャカードタオルケット

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:4,990円(税込)

サイズ:約140×180cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのタオルケット。

インテリアに馴染むカラーが使いやすく、紫色のストライプ柄がとってもおしゃれ!

一面には「くまのプーさん」はもちろん、劇中でもお馴染みの象「ズオウ」の姿がデザインされています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ビビッドなオレンジ色で表現された、「くまのプーさん」の夢の中を描いたアートもかわいい☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

生地は薄手で肌触りのよいジャカード織で、夜のおやすみ時はもちろん、お昼寝にもぴったりです。

表面と裏面でカラーが反転した、色鮮やかなタオルケット。

「ズオウ」が登場する「くまのプーさん」の夢の中を表現した、ディズニーデザイン「ジャカードタオルケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 存在感抜群なプーさん・ズオウ柄!ベルメゾン ディズニー「ジャカードタオルケット」 appeared first on Dtimes.