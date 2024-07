ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、大人女子のおでかけにもぴったりな、ミッキーモチーフデザインの「レース使いカットソーTシャツ」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」レース使いカットソーTシャツ

© Disney

価格:5,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

なめらかさのあるカットソー素材でブラウスのようなエレガントな印象のTシャツ。

レースと組み合わせたデザインは、大人女子のお出かけにもぴったりです。

シンプルなモチーフとデザインに仕上げられているので、シーンを問わずコーディネートできるのも魅力的!

© Disney

カラーは清潔感があって、どのようなボトムスとも相性の良い「ホワイト」と、

© Disney

爽やかで上品な雰囲気の「ブルー」の2色展開です。

© Disney

袖口と裾にはレース刺繍が施され、サークル状の模様が素敵!

レース部分が太めなのもポイントです。

© Disney

首元にはレース風のプリント入り。

さりげなくミッキーモチーフがあしらわれたレース風デザインで、襟ぐりの始末は裏バインダーできれいめの仕上がりになっています。

身生地は綿100%カットソーながら、やや光沢のあるなめらかな素材を使用。

バイオウォッシュ加工で柔らかな風合いです☆

© Disney

バックスタイルはシンプルに。

レース刺繍が映えて、どこから見てもかわいさ満点です☆

リアルレースとレース風プリントが競演した、大人かわいいトップス。

大人女子のおでかけにもぴったりな「レース使いカットソーTシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

