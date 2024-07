ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、1日中アクティブに動きまわれてオシャレなシルエットの、ディズニーデザイン「薄くて軽いのびのびジョガーパンツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「薄くて軽いのびのびジョガーパンツ」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:3,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

ウエスト:ゴムとひも通し

前:左右ポケット

生地:<カットソー>ポリエステル75%、ポリウレタン25%(トリコット)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

動きにフィットして、はき心地がラクなジョガーパンツ。

やや光沢があり、きれいめな印象です。

チュニックとも相性がよく、日常着としても大活躍!

コミック風のキャラクターアートがアクセントになっています。

デザインは「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」の2種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのジョガーパンツ。

シックな黒が基調で、大人っぽくコーディネートができそう◎

© Disney

「ミッキーマウス」のユニークなアートも目をひきます。

縄跳びをしたり、ダンベルを持ったり、躍動感たっぷり☆

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのジョガーパンツ。

どのようなカラーとも相性の良いネイビーが基調で爽やかな雰囲気!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」と「ピグレット」のアートもかわいい☆

ほのぼのとしたやりとりに癒されます。

<素材アップ>

薄手で伸縮性に優れたカットソー素材を使用。

© Disney

ウエストは総ゴム仕様で、ひも通しも付いています。

スポーツ観戦や遊園地、アウトドアなどにぴったり!

1日中アクティブに動きまわれてオシャレなシルエットの、ディズニーデザイン「薄くて軽いのびのびジョガーパンツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

