ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、水がかかっても乾きやすくレジャーにもぴったりな、ディズニーデザイン「ユニセックス肌側綿吸水速乾Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックス肌側綿吸水速乾Tシャツ」

© Disney

価格:3,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

生地:<カットソー>ポリエステル60%、綿40%(天竺)

吸水速乾加工

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

男女ペアや兼用で着られるユニセックスサイズのTシャツ。

表面はポリエステルで、吸水速乾加工の素材を使用しています。

濡れても乾きやすいのでアウトドアやレジャーにもぴったり!

デザインは「ミッキーマウス」と「ベイマックス」の2種類で、どちらもフロントのプリントが控えめで大人が着やすいラインナップです。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのTシャツ。

シックな黒が基調でどのようなアイテムとも相性が良く、着回し力抜群です☆

© Disney

フロントには「ミッキーマウス」の横顔とロゴのプリントも。

黒地に白のプリントが映え、さりげないアクセントになっています。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのTシャツ。

シンプルな白が基調で、着るだけで顔まわりがパッと明るくなります!

© Disney

フロントには手をあげてポーズをとるお茶目な「ベイマックス」の姿とロゴがプリントされています。

愛くるしい表情の「ベイマックス」に、真っ赤なロゴがオシャレ☆

<素材アップ>

肌面は綿100%でサラッとした肌ざわり◎

そして、表面には吸水速乾加工の素材を使用しています。

とろみと光沢のある素材でカジュアル過ぎないないのも魅力的。

オーバーサイズをゆったり着れば今風の着こなしも!

水がかかっても乾きやすくレジャーにもぴったりな、ディズニーデザイン「ユニセックス肌側綿吸水速乾Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post フロントにはミッキーとベイマックスのプリント付き!ベルメゾン ディズニー「ユニセックス肌側綿吸水速乾Tシャツ」 appeared first on Dtimes.